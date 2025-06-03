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Осинькин рассказал об увольнении из «Крыльев»

Вчера, 08:45
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение клуба не продлевать с ним контракт после завершения сезона-2024/25.

– В интервью Sport24 вы заметили: после игры с «Факелом» уже понимали, что в «Крыльях» не останетесь. Что наводило на такие мысли?

– Ну... Мы же все не в информационном вакууме живем. Постоянно появлялись какие-то новости о том, что ведутся переговоры с тем или иным тренером и игроками. Даже если это отбросить, знал, что ведутся беседы с футболистами нашей команды. Причем без разрешения главного тренера...

Я достаточно опытный человек, понимаю, что это значит. При этом были и те люди, которые хотели, чтобы я остался у руля «Крыльев». Ну что поделать... Это естественный процесс.

– Как вам работалось в такой обстановке?

– Раз я остался на весенний отрезок, должен был решить с командой задачу. Постоянно повторял ребятам: «Мы бьемся за свою честь! Мы не должны вылетать!»

Причем речь шла не только о прямом вылете, но и о зоне стыков. Я, правда, чуть ли не каждый день говорил игрокам, чтобы мы избежали переходных матчей и заняли место как можно выше. Очень благодарен самарским болельщикам. На каждом матче ощущал их поддержку.

– Но ведь формально у клуба был повод не предлагать вам новый контракт? Перед «Крыльями» стояла задача попасть в первую восьмерку, вы стали десятыми...

– Да, действительно, губернатор говорил о попадании в восьмерку. Но это было озвучено не перед началом сезона, а по ходу дела. Примерно в сентябре. Не хотелось бы сейчас акцентировать внимание на данной теме... В сезоне, когда меня столько раз увольняли... Когда много всего происходило вокруг...

Я немного переформатировал нашу цель. Да и должен сказать, что весной в клубе никто не говорил про восьмое место. Нужно реально смотреть на вещи. В нашем чемпионате есть первая шестерка команд, которые, конечно, выделяются. Есть крепкие, стабильные «Ростов» и «Рубин».

– Казанцев или дончан обойти было нереально?

– Могли им навязать борьбу. В прошлом году, если помните, стали девятыми. Немного не хватило. Будь чемпионат, как говорится, на пять минут короче, вообще заняли бы седьмое место. Но так бывает.

Повторюсь, этой весной никто в клубе уже не говорил про первую восьмерку. Все жили другой целью – сохранить прописку в РПЛ, избежать стыков. Нам это удалось. Вспомните, как мы закончили первый круг. С 12 очками... Да и обстановка внутри была, скажем так, непростой. Но мы остались в элитном дивизионе.

– Но тогда что вам сказало руководство клуба, губернатор? Почему же решили отказаться от ваших услуг? Какую причину вам озвучили?

Каких-то конкретных слов не прозвучало. Наверное, у каждого свое отношение к сложившейся ситуации. Я был в принципе готов к такому исходу. Когда постоянно в прессе появляются определенные данные, понимаешь, что ты здесь ненадолго.

У меня закончился контракт с клубом, его решили не продлевать. Причину мне не назвали. Да и надо ли было это делать? Встретились, пожали друг другу руки, поблагодарили за проделанную работу. Как я уже сказал, для нас с ребятами весной было делом чести не попасть в стыки. 10-е место – считаю, вполне положительный результат.

– Это максимум, на который могли претендовать «Крылья»?

– По большому счету, да. Возможно, могли при определенных обстоятельствах обойти «Акрон», стать девятыми. Но не выше. Так что, пожалуй, выжали максимум. Не забывайте и об очень большой ротации в составе. Но мы сохранили лицо, стиль, решили задачу.

  • Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с лета 2020 года.
  • Под его руководством команда выиграла турнир в Первой лиге и дошла до финала Кубка России в сезоне-2020/21.
  • В этом сезоне «Крылья Советов» заняли 10-е место с 31 очком.
  • В трех предыдущих чемпионатах России самарцы занимали 8-е, 12-е и 9-е места.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
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