Судья объяснил, почему отменен гол ЦСКА в суперфинале против «Ростова»

В эти минуты проходит кубковый суперфинал между «Ростовом» и ЦСКА.

На девятой минуте ЦСКА открыл счет, но гол отменили из-за офсайда. Момент прокомментировал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

В поле судит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Игра проходит в «Лужниках».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.

«Изначально Кириллу Левникову дали не тот повтор – стоило показать видео из-за первого ассистента. В таком случае, думаю, Кирилл бы принял решение быстрее. По самому эпизоду: решение отменить гол ЦСКА – правильное, потому что Мойзес был за линией офсайда и вмешался в действие Комличенко – блокировал его. А мяч как раз летел в ту зону.

Что касается времени принятий решений, то арбитр по протоколу ВАР не обязан делать это быстро. Главное – сделать это правильно. Но раз Левников использовал наушники, плюс возможны проблемы со связью в «Лужниках», то вопросов к судьям тут быть не может. И решение они приняли правильное – отменили гол», – сказал Федотов.