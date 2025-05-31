В Беларуси опасаются, что 2-й вылет подряд закончит карьеру Гончаренко

Белорусский журналист Андрей Евтушенко отреагировал на вылет «Пари НН» из РПЛ от «Сочи» под руководством Виктора Гончаренко.

Гол у «Пари НН» забил с пенальти на 84-й минуте Хуан Мануэль Боселли. У «Сочи» отличились Кирилл Заика на 21-й минуте и Мартин Крамарич на 45+4-й (с пенальти) и 45+7-й.

В первой игре нижегородцы выиграли со счетом 2:1.

«Пари НН» может сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.

«Что вообще происходит с командами Виктора Гончаренко в последнее время? Второй сезон подряд так безнадeжно «сливать» стыки.

Неужели когда-то самый перспективный тренер Беларуси – всe?» – переживает Евтушенко.