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Гончаренко прокомментировал вылет «Пари НН» из РПЛ

31 мая 2025, 22:46
3

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко принес извинения за домашнее поражение от «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче за место в РПЛ.

– Хотелось бы извиниться перед болельщиками за то, что произошло. Исходя из того, какую игру показывали в концовке сезона – я имею в виду матчи с «Зенитом», ЦСКА, то старались царапаться до последнего.

Работа с мячом в игре с «Сочи» была не на должном уровне. Сказалась общая усталость, жара, перелeты, переезды. Конечно, это не оправдание, а просто констатация факта. Большое разочарование от исхода игр с «Сочи». Ещe было дeрганье: где играем, с кем играем в стыках и играем ли вообще. Мы старались об этом не думать, но всe равно разговоры сказываются, так как это обсуждается внутри коллектива. Были проблемы в опорной зоне, мы позволяли «Сочи» многое и по центру, и по флангам. Не было Майга и Каккоева, без них не смогли справиться: не было отбора, мяч не держался. Всe это не оправдание, но было много факторов, повлиявших на результат.

– Почему получились два разных тайма? В чeм причина неудачи в первой половине игры?

– Невооружeнным глазом было видно, что мы зажаты. Это касается и качества передачи, и приeма. Суперответственность сказывалась. Хотелось бы всех заверить, что стыковые матчи – это игра на износ: и для футболистов, и для тренера. Побеждает тот, кто не выигрывает, а кто выживает. «Сочи» в этих матчах выжил.

  • Гол у «Пари НН» забил с пенальти на 84-й минуте Хуан Мануэль Боселли. У «Сочи» отличились Кирилл Заика на 21-й минуте и Мартин Крамарич на 45+4-й (с пенальти) и 45+7-й.
  • В первой игре нижегородцы выиграли со счетом 2:1.
  • «Пари НН» может сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.

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Источник: официальный сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Нижний Новгород Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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aldo conte
1748737656
Да это супер обсерон, на своём поле так лажануться в главным матче сезона.
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boris63
1748740760
А не получиться ли так, что Нижнему сказали запустить Сочи Ротенберга. А Н. Н. потом окажется вместо Химок, бюрократам от РФС выгодно иметь команду с деньгами Ротенберга в ПЛ. уж больно слабо сыграл НН во второй игре, не естественно.
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