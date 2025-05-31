Гончаренко прокомментировал вылет «Пари НН» из РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко принес извинения за домашнее поражение от «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче за место в РПЛ.

– Хотелось бы извиниться перед болельщиками за то, что произошло. Исходя из того, какую игру показывали в концовке сезона – я имею в виду матчи с «Зенитом», ЦСКА, то старались царапаться до последнего.

Работа с мячом в игре с «Сочи» была не на должном уровне. Сказалась общая усталость, жара, перелeты, переезды. Конечно, это не оправдание, а просто констатация факта. Большое разочарование от исхода игр с «Сочи». Ещe было дeрганье: где играем, с кем играем в стыках и играем ли вообще. Мы старались об этом не думать, но всe равно разговоры сказываются, так как это обсуждается внутри коллектива. Были проблемы в опорной зоне, мы позволяли «Сочи» многое и по центру, и по флангам. Не было Майга и Каккоева, без них не смогли справиться: не было отбора, мяч не держался. Всe это не оправдание, но было много факторов, повлиявших на результат.

– Почему получились два разных тайма? В чeм причина неудачи в первой половине игры?

– Невооружeнным глазом было видно, что мы зажаты. Это касается и качества передачи, и приeма. Суперответственность сказывалась. Хотелось бы всех заверить, что стыковые матчи – это игра на износ: и для футболистов, и для тренера. Побеждает тот, кто не выигрывает, а кто выживает. «Сочи» в этих матчах выжил.