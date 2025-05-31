Комличенко перед кубковым суперфиналом высказался о своем трансфере

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко перед суперфиналом FONBET Кубка России с ЦСКА высказался о своем возможном трансфере в другой клуб.
– Николай, с какими ощущениями подходите к этому финалу? Как готовились к ЦСКА?
– Ничего необычного, обычный недельный цикл. Готовились тактически и физически. Находимся в предвкушении игры и большого праздника. Думаю, будет очень интересно.
– В финале психология играет большую роль. Как готовится психологически к таким матчам?
– Состояние отличное, готовы на 110 процентов. Думаю, у нас не будет проблем с настроем. Постараемся подготовить молодых ребят, чтобы они не перегорели. Понятно, что у многих, и у меня в том числе, это первая игра подобного уровня. Думаю, когда прозвучит стартовый свисток – все будет нормально. Никаких тревог нет, наоборот – предвкушение!
– Вас не отвлекают слухи о вашем трансфере?
– Эти слухи на меня никак не влияют. У меня есть агент, который всем занимается, я же попросил меня не трогать. Все процессы ведет агент, я ему доверяю, а я готовлюсь к суперфиналу. Все остальное – после. Абсолютно сосредоточен на игре и не думаю о том, что будет после.
– Вы с Осипенко ведете заочный спор за звание лучшего бомбардира клуба в этом сезоне. Обсуждаете ли это с Максимом?
– Нет, никак не обсуждаем. Я даже не вел такой счeт и не соревновался с ним. Всe на пользу команде! Если он завтра забьет два – я буду счастлив. Думаю, если забью я – он тоже будет счастлив.
- Игра пройдет завтра в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.
- По данным «РБ Спорт», Комличенко склоняется к переходу из «Ростова» в «Локомотив» летом. Игроком также интересуются «Краснодар» и «Спартак».