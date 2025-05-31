Реакция Гончаренко на поражение «Пари НН» от «Сочи»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко принес извинения за домашнее поражение от «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче за место в РПЛ.

«Хочется извиниться за то, что сегодня произошло. Запоминается последнее. И то, как мы шли в концовке, мы царапались в каждом матче. Но сегодня многие вещи сработали против нас, в первую очередь контроль мяча на фоне усталости. И жара, и перелеты, и остальное…

Конечно, это не оправдание, но это сказалось. Дергание, где мы играем, сказалось на команде, всe это есть внутри коллектива, как бы мы ни пытались ребят от этого отвлечь», – сказал Гончаренко.