Реакция Гончаренко на поражение «Пари НН» от «Сочи»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко принес извинения за домашнее поражение от «Сочи» (1:3) в ответном стыковом матче за место в РПЛ.
«Хочется извиниться за то, что сегодня произошло. Запоминается последнее. И то, как мы шли в концовке, мы царапались в каждом матче. Но сегодня многие вещи сработали против нас, в первую очередь контроль мяча на фоне усталости. И жара, и перелеты, и остальное…
Конечно, это не оправдание, но это сказалось. Дергание, где мы играем, сказалось на команде, всe это есть внутри коллектива, как бы мы ни пытались ребят от этого отвлечь», – сказал Гончаренко.
- Гол у «Пари НН» забил с пенальти на 84-й минуте Хуан Мануэль Боселли. У «Сочи» отличились Кирилл Заика на 21-й минуте и Мартин Крамарич на 45+4-й (с пенальти) и 45+7-й.
- В первой игре нижегородцы выиграли со счетом 2:1.
- «Пари НН» может сохранить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
Источник: «Матч ТВ»