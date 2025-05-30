Осинькин раскрыл планы на будущее после ухода из «Крыльев Советов»

Экс-тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своем будущем.
– Сейчас планируете отдохнуть? Или готовы сразу принять новый клуб?
– Каждый тренер хочет немного отдохнуть. Всегда не хватает отпусков. Но если будет по-настоящему интересное предложение – его тоже стоит рассмотреть.
Сейчас у меня накопилось много семейных проблем, которые надо безотлагательно решать. Пока буду только этим заниматься. А предложений я еще не получал.
- Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с 2020 года.
- В минувшем сезоне самарская команда заняла 10-е место с 31 очком в РПЛ.
- Сообщалось, что тренер может принять «Ахмат».
Источник: Sport24