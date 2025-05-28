Морено высказался о поражении «Сочи» от «Пари НН»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал комментарии по итогам матча с «Пари НН».

Команды борются в стыках за право выступать в следующем сезоне РПЛ.

Нижегородцы на выезде одержали волевую победу со счетом 2:1, играя с 38-й минуты в большинстве вследствие удаления Владимира Писарского.

Ответная встреча пройдет 31 мая.

– Мне нечего сказать об игре.

– Вам нечего сказать в том числе потому, что недовольны судейством?

– Я недоволен результатом. Мы проиграли. Конечно же, мы рассчитывали на другой результат.

– С чем связан сегодняшний результат?

– Мы забили два, а они один.

– Красная карточка стала поворотным моментом? Казалось, что до этого момента вы играли лучше.

– Вам виднее со стороны. Но для меня это очевидно, мы действительно играли лучше. Мы могли в первом тайме сделать счет 3:0, а потом случилось это удаление.

И даже несмотря на это, играя в меньшинстве, мы пропустили только на последних минутах.

– По делу ли было удаление? И учитывая, что судил матч один из лучших арбитров страны Сергей Карасев, не кажется ли вам, что он не справился сегодня?

– Я не буду высказывать мнение по поводу арбитров. Это их работа, они так решили. Мне нечего сказать на этот счет.

– Не будет центрального нападающего в ответной игре. Есть ли план, как выходить из этого?

– Мы в любом случае будем играть на победу. У нас выйдет 11 игроков, которые наиболее готовы на данный момент.

Будем бороться до последнего. Это единственное, что мы можем делать. Мы будем сражаться.