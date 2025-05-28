Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Морено высказался о поражении «Сочи» от «Пари НН»

Вчера, 23:11
2

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал комментарии по итогам матча с «Пари НН».

  • Команды борются в стыках за право выступать в следующем сезоне РПЛ.
  • Нижегородцы на выезде одержали волевую победу со счетом 2:1, играя с 38-й минуты в большинстве вследствие удаления Владимира Писарского.
  • Ответная встреча пройдет 31 мая.

– Мне нечего сказать об игре.

– Вам нечего сказать в том числе потому, что недовольны судейством?

– Я недоволен результатом. Мы проиграли. Конечно же, мы рассчитывали на другой результат.

– С чем связан сегодняшний результат?

– Мы забили два, а они один.

– Красная карточка стала поворотным моментом? Казалось, что до этого момента вы играли лучше.

– Вам виднее со стороны. Но для меня это очевидно, мы действительно играли лучше. Мы могли в первом тайме сделать счет 3:0, а потом случилось это удаление.

И даже несмотря на это, играя в меньшинстве, мы пропустили только на последних минутах.

– По делу ли было удаление? И учитывая, что судил матч один из лучших арбитров страны Сергей Карасев, не кажется ли вам, что он не справился сегодня?

– Я не буду высказывать мнение по поводу арбитров. Это их работа, они так решили. Мне нечего сказать на этот счет.

– Не будет центрального нападающего в ответной игре. Есть ли план, как выходить из этого?

– Мы в любом случае будем играть на победу. У нас выйдет 11 игроков, которые наиболее готовы на данный момент.

Будем бороться до последнего. Это единственное, что мы можем делать. Мы будем сражаться.

Еще по теме:
Экс-тренер сборной Испании: «Мостовой заставил меня ценить футбол» 1
«Очень амбициозный»: Чистяков назвал тренера, который мог бы подойти «Зениту» 11
Чилийский хавбек останется в «Сочи» после вылета из РПЛ 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Пари НН Сочи Морено Роберт
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1748464077
Образцовый комментарий гастарбайтера!
Ответить
DeStar
1748467937
– С чем связан сегодняшний результат? – Мы забили два, а они один. он точно был на матче?
Ответить
Главные новости
Моуринью: «Волновался, что «Интер» может выиграть требл»
01:04
Четыре тренера готовы возглавить «Ахмат»
00:45
Комличенко договорился с московским клубом
00:18
1
«Челси» стал автором уникального достижения
00:06
2
Лига конференций. «Челси» выиграл турнир, разгромив в финале «Бетис» – 4:1!
Вчера, 23:54
1
Президент «Урала» Иванов отреагировал на отставку тренера «Ахмата»
Вчера, 23:45
Греческий баскетболист обратился к Роналду: «Выбирай сам»
Вчера, 23:35
1
«Краснодар» определился с заменой для Сперцяна
Вчера, 23:23
2
Реакция Мостового на исключение «Химок» из РПЛ
Вчера, 22:44
3
Экс-зенитовец Кришито охарактеризовал Семака
Вчера, 22:33
2
Все новости
Все новости
Президент «Урала» Иванов отреагировал на отставку тренера «Ахмата»
Вчера, 23:45
«Краснодар» определился с заменой для Сперцяна
Вчера, 23:23
2
Морено высказался о поражении «Сочи» от «Пари НН»
Вчера, 23:11
2
Гончаренко прокомментировал волевую победу «Пари НН» над «Сочи»
Вчера, 22:55
Реакция Мостового на исключение «Химок» из РПЛ
Вчера, 22:44
3
Экс-зенитовец Кришито охарактеризовал Семака
Вчера, 22:33
2
Бородюк оценил решение «Спартака» продлить контракт со Станковичем
Вчера, 22:22
1
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе к Осипенко
Вчера, 22:02
1
Президент «Урала» Иванов одним словом описал судейство в матче с «Ахматом»
Вчера, 21:43
3
Переходные матчи. «Пари НН» добыл волевую победу над «Сочи» (2:1), играя в большинстве с 38-й минуты
Вчера, 21:27
5
Губерниев обрадовался исключению «Химок» из РПЛ
Вчера, 21:15
8
Тренер «Урала» ответил на вопросы о судействе в матче с «Ахматом»
Вчера, 21:00
1
Агент Тюкавина сказал, когда форвард уедет в Европу: «Можете скринить»
Вчера, 20:48
4
Ташуев объяснил, почему ушел из «Ахмата» посреди стыков
Вчера, 20:36
4
Сперцян готов перейти в «Лидс», но при одном условии
Вчера, 20:27
11
Пономарев – о Карпине в «Динамо»: «Хорошее сочетание: клуб без трофеев и тренер без трофеев»
Вчера, 19:55
21
«Ахмат» сменил тренера после поражения в 1-м стыке с «Уралом»
Вчера, 19:47
4
ВидеоОсинькин с вещами покинул офис «Крыльев» под скандирование болельщиков
Вчера, 19:35
2
В «Зените» решили считать юбилейным не минувший, а будущий сезон
Вчера, 19:21
45
Орлов сказал, мог ли «Зенит» уволить Семака
Вчера, 19:05
2
Быстров назвал лучшего игрока сезона РПЛ
Вчера, 19:02
1
Переходные матчи. Дубль Секулича принес «Уралу» волевую победу над «Ахматом»
Вчера, 19:00
4
Экс-арбитр РПЛ – о работе Левникова на матче «Урал» – «Ахмат»: «Просто «поплыл»
Вчера, 18:45
8
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
Вчера, 18:38
5
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
Вчера, 18:24
1
Появилась информация о возможном банкротстве «Химок»
Вчера, 18:13
2
Орлов назвал ошибку «Спартака» в работе на трансферном рынке зимой
Вчера, 17:59
3
ВидеоБронзовый призер Евро-2008 остался в «Рубине»
Вчера, 17:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 