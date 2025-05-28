Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Экс-арбитр РПЛ – о работе Левникова на матче «Урал» – «Ахмат»: «Просто «поплыл»

Экс-арбитр РПЛ – о работе Левникова на матче «Урал» – «Ахмат»: «Просто «поплыл»

Сегодня, 18:45
7

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе главного судьи Кирилла Левникова в первом тайме стыкового матча «Урал»«Ахмат».

«В эпизоде с красной карточкой игроку «Урала» Сунгатулину, возможно, Левникову показалось, что шипы попали в колено. Плюс футболист «Ахмата» Камилов так за колено держался. Скорость была большая, и Сунгатулин попал на весу. Для меня это даже не жeлтая. Штрафной и штрафной. Вместе шли к мячу, игрок «Урала» в него первым сыграл. Но показал жeлтую и показал, ладно.

Конечно, дальше нужно было показывать вторую жeлтую игроку «Урала» за наступ сопернику на ахилл. Левников стал заложником того, что ошибочно показал красную в предыдущем эпизоде. И решил, что ничего не будет показывать. Хотя это по всем критериям даже не жeлтая, а «оранжевая» карточка.

Что касается эпизода с Адамовым, для меня это 11-метровый, потому что защитник «Ахмата» не играл в мяч. Он просто тянулся, пытался заблокировать его, а рука двигалась сверху вниз, и мяч в неe попал. Это игра рукой.

Может, Левникову недостаточно этого видео или он посчитал, что футболист «Ахмата» сыграл в мяч. Или, возможно, что рука шла в опору. Но это не так – Адамов не стелился в подкате. По мне, это неназначение 11-метрового.

Мне кажется, это психологический момент. Левников просто «поплыл». Такое количество походов на ВАР – что-то замылилось. Покажи ему сейчас этот момент, и он скажет, что это пенальти. Игра в мяч – это осознанное действие футболиста. Здесь такого не было – это рикошет», – сказал Федотов.

  • На 22-й минуте хавбека «Урала» Фаниль Сунгатулин сбил полузщитника «Ахмата» Владислава Камилова в центре поля. Кирилл Левников показал игроку екатеринбуржцев прямую красную карточку. Спустя несколько минут после консультации с ВАР главный арбитр отменил удаление, показав Сунгатулину желтую карточку.
  • На 31-й минуте мяч попал в руку защитнику «Ахмата» Арсену Адамову в штрафной площади грозненцев, когда хавбек «Урала» Андрей Егорычев пробрасывал мяч себе на ход. Левников не назначил пенальти и не изменил свое решение после просмотра видеоповтора.

Еще по теме:
Переходные матчи. Дубль Секулича принес «Уралу» волевую победу над «Ахматом» 4
«Урал» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2025
Прогноз на точный счeт матча «Урал» – «Ахмат»: Переходные матчи РПЛ, 28 мая 2025
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Ахмат Урал Федотов Игорь Левников Кирилл
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рыло свина
1748448241
он отрабатывал полуенное, испугался и решил прикунуться дурачком.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1748448451
продажный....помог КРАСНОДАРУ....КАК БОЛЬШИНСТВО СУДЕЙ
Ответить
andr45
1748448671
ФЕДОТОВ «Может, Левникову недостаточно или он посчитал » Вот именно «ПОСЧИТАЛ»)))
Ответить
Anton1969
1748449001
Такие судьи не должны работать в футболе!!!
Ответить
Хулиганин
1748449430
Тяжело наверное,когда в голове постоянно:"Ты это дон, не балуй дон".
Ответить
Интерес
1748449473
Зато второй тайм поганое ВАРево забыло о футболе,а Левников-о нём.
Ответить
...уефан
1748451081
...бакшиш взял, результат не дал, тут в пору утопиться, а не "поплыть")...
Ответить
Главные новости
Сперцян готов перейти в «Лидс», но при одном условии
20:27
1
Стал известен арбитр на суперфинал FONBET Кубка России
20:16
Пономарев – о Карпине в «Динамо»: «Хорошее сочетание: клуб без трофеев и тренер без трофеев»
19:55
2
«Ахмат» сменил тренера после поражения в 1-м стыке с «Уралом»
19:47
4
В «Зените» решили считать юбилейным не минувший, а будущий сезон
19:21
20
Быстров назвал лучшего игрока сезона РПЛ
19:02
1
Переходные матчи. Дубль Секулича принес «Уралу» волевую победу над «Ахматом»
19:00
4
Экс-арбитр РПЛ – о работе Левникова на матче «Урал» – «Ахмат»: «Просто «поплыл»
18:45
7
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
18:38
5
Появилась информация о возможном банкротстве «Химок»
18:13
1
Все новости
Все новости
ВидеоОсинькин с вещами покинул офис «Крыльев» под скандирование болельщиков
19:35
1
Орлов сказал, мог ли «Зенит» уволить Семака
19:05
2
Быстров назвал лучшего игрока сезона РПЛ
19:02
1
Переходные матчи. Дубль Секулича принес «Уралу» волевую победу над «Ахматом»
19:00
4
Экс-арбитр РПЛ – о работе Левникова на матче «Урал» – «Ахмат»: «Просто «поплыл»
18:45
7
Вагнер Лав сказал, сколько сможет забить за сезон в РПЛ в 40 лет
18:38
5
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
18:24
1
Появилась информация о возможном банкротстве «Химок»
18:13
1
Орлов назвал ошибку «Спартака» в работе на трансферном рынке зимой
17:59
3
ВидеоБронзовый призер Евро-2008 остался в «Рубине»
17:49
Стало известно, есть ли у «Спартака» предложения по Угальде
17:39
1
Защитник «Ростова» намерен уйти в «Динамо» после назначения Карпина
17:31
7
Орлов: «Жду футбольного взрыва в Москве»
17:16
12
Быстров – о футболисте «Зенита»: «Он растворился – сидит и посасывает карамельки»
16:56
9
Агент Селюк: «Что такое миллиард рублей? Это тьфу!»
16:40
4
Тимощук назвал трех лучших игроков сезона РПЛ
16:25
4
Галактионов дал подробную оценку эмоциональному заявлению Тикнизяна
16:11
Мостовой выступил против назначения Карпина в «Динамо»: «У нас людей что ли нет?»
16:00
21
Агент Шпинев рассказал о переговорах с Заремой: «Она в адеквате»
15:30
2
Орлов: «Зенит» заработает на Венделе даже больше, чем мог получить от «Ботафого»
14:45
7
Вера из «Химок» договорился с другим клубом РПЛ
14:37
4
Реакция Тимощука на уголовное дело на Украине
14:28
15
Принято окончательное решение по будущему Галактионова в «Локомотиве»
14:14
19
Видео«Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным
13:45
1
Орлов прокомментировал информацию о назначении Карпина в «Зенит»
13:08
10
Известно, что стало поводом для отказа «Химкам» в выдаче лицензии
12:41
14
Заявление «Химок» по недопуску до РПЛ
12:23
10
«Фламенго» расчищает бюджет под трансфер спартаковца Барко
12:19
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 