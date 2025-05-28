Экс-арбитр РПЛ – о работе Левникова на матче «Урал» – «Ахмат»: «Просто «поплыл»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе главного судьи Кирилла Левникова в первом тайме стыкового матча «Урал» – «Ахмат».

«В эпизоде с красной карточкой игроку «Урала» Сунгатулину, возможно, Левникову показалось, что шипы попали в колено. Плюс футболист «Ахмата» Камилов так за колено держался. Скорость была большая, и Сунгатулин попал на весу. Для меня это даже не жeлтая. Штрафной и штрафной. Вместе шли к мячу, игрок «Урала» в него первым сыграл. Но показал жeлтую и показал, ладно.

Конечно, дальше нужно было показывать вторую жeлтую игроку «Урала» за наступ сопернику на ахилл. Левников стал заложником того, что ошибочно показал красную в предыдущем эпизоде. И решил, что ничего не будет показывать. Хотя это по всем критериям даже не жeлтая, а «оранжевая» карточка.

Что касается эпизода с Адамовым, для меня это 11-метровый, потому что защитник «Ахмата» не играл в мяч. Он просто тянулся, пытался заблокировать его, а рука двигалась сверху вниз, и мяч в неe попал. Это игра рукой.

Может, Левникову недостаточно этого видео или он посчитал, что футболист «Ахмата» сыграл в мяч. Или, возможно, что рука шла в опору. Но это не так – Адамов не стелился в подкате. По мне, это неназначение 11-метрового.

Мне кажется, это психологический момент. Левников просто «поплыл». Такое количество походов на ВАР – что-то замылилось. Покажи ему сейчас этот момент, и он скажет, что это пенальти. Игра в мяч – это осознанное действие футболиста. Здесь такого не было – это рикошет», – сказал Федотов.