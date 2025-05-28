Орлов: «Зенит» заработает на Венделе даже больше, чем мог получить от «Ботафого»

Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.
- Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.
- Причина аннулирования сделки – западные санкции.
«Ещe весной должен был прибыть игрок на замену Клаудиньо. Уже нашли, договорились, но в последний момент трансфер не состоялся. Такое бывает, что сделаешь.
Теперь про Вендела все пишут. Его переход в «Ботафого» не случился, но нет худа без добра. Сейчас на Вендела претендуют четыре клуба. И «Зенит» заработает на нeм даже больше, чем мог получить от «Ботафого».
Так складывается ситуация. И замена ему уже есть. Но фамилия, конечно, не объявляется», – сказал Орлов.
- Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
- В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»