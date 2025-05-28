Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Зенит» заработает на Венделе даже больше, чем мог получить от «Ботафого»

Орлов: «Зенит» заработает на Венделе даже больше, чем мог получить от «Ботафого»

28 мая 2025, 14:45
7

Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

  • Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.
  • Причина аннулирования сделки – западные санкции.

«Ещe весной должен был прибыть игрок на замену Клаудиньо. Уже нашли, договорились, но в последний момент трансфер не состоялся. Такое бывает, что сделаешь.

Теперь про Вендела все пишут. Его переход в «Ботафого» не случился, но нет худа без добра. Сейчас на Вендела претендуют четыре клуба. И «Зенит» заработает на нeм даже больше, чем мог получить от «Ботафого».

Так складывается ситуация. И замена ему уже есть. Но фамилия, конечно, не объявляется», – сказал Орлов.

  • Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
  • В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Еще по теме:
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит» 9
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом» 3
Орлов заявил о перестройке в «Зените» 18
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Орлов Геннадий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1748434870
Лучшая замена Венделу - спартаковский Денисов, не проморгайте))
Ответить
subbotaspartak
1748438098
Мы его купим и опять продадим, но уже дороже... Классика жанра.
Ответить
slavа0508
1748439477
Ну как же на нём можно заработать если изначально купили за бюджет ???продали верните бабушкам на пенсию . да плюс процент кредитный ...о каком заработке орёл базарит ???
Ответить
Мордаванин
1748442527
деда заперли дома безинтернета в окно плакатитуже)
Ответить
Тинез Розоп
1748446949
А если ещё и цепь , которой приковали его продать?…(на аукционе)
Ответить
Главные новости
Отец Жерсона: «У меня еще есть игроки, которых я хочу продать в «Зенит» и заработать»
14:27
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком ЦСКА
14:14
Заболотный рассказал о самых больших премиальных в «Зените»
13:53
1
Барко может пропустить полтора месяца
13:21
2
Бубнов спрогнозировал возможное увольнение Семака из «Зенита»
13:00
5
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
Фото«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12:42
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
20
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
Все новости
Все новости
Аршавин высказался о чемпионской гонке в РПЛ
13:30
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12:51
1
ЭСК РФС обнаружила судейскую ошибку в пользу ЦСКА в матче с «Зенитом»
12:29
20
Заболотный назвал самого талантливого футболиста, с которым он играл
12:19
1
Вердикт ЭСК РФС по удалению Тюкавина в дерби «Динамо» – «Спартак»
11:59
8
Реакция Аршавина на агрессивное поведение Семака в матче «Зенит» – ЦСКА
11:50
1
ФотоНовичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
11:37
1
Бубнов – о новичке «Балтики»: «Он выживет в этом аду?»
11:10
2
Фанаты «Спартака» отказываются идти на матч с «Факелом»
10:57
9
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:49
Где смотреть матч «Ахмат» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:47
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
10:45
Определены два лучших трансфера лета в РПЛ
10:31
1
«Четырехдневный ад!»: Заболотный рассказал, как отреагировал на допинг
10:07
1
Новая информация о памятнике Симоняну
09:56
Определены два величайших клуба в истории РПЛ
09:36
20
Слуцкий рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время
09:28
1
Список номинантов на «Джентльмена года» в РПЛ
09:15
1
Назван лучший трансфер лета в РПЛ
08:58
2
Стало известно, почему Кисляк не перешел в «Бешикташ»
08:38
Жена Батракова прокомментировала 10-летнюю разницу в возрасте
08:25
11
Заболотный: «Я всегда экономил, откладывал»
08:18
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
9
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
2
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
4
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+