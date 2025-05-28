Орлов: «Зенит» заработает на Венделе даже больше, чем мог получить от «Ботафого»

Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.

Причина аннулирования сделки – западные санкции.

«Ещe весной должен был прибыть игрок на замену Клаудиньо. Уже нашли, договорились, но в последний момент трансфер не состоялся. Такое бывает, что сделаешь.

Теперь про Вендела все пишут. Его переход в «Ботафого» не случился, но нет худа без добра. Сейчас на Вендела претендуют четыре клуба. И «Зенит» заработает на нeм даже больше, чем мог получить от «Ботафого».

Так складывается ситуация. И замена ему уже есть. Но фамилия, конечно, не объявляется», – сказал Орлов.