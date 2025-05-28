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  • Смирнов дал прогноз, какой клуб РПЛ возглавит Осинькин: «Самый реальный вариант»

Смирнов дал прогноз, какой клуб РПЛ возглавит Осинькин: «Самый реальный вариант»

Сегодня, 09:10
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Агент, юрист Антон Смирнов считает, что покинувший «Крылья Советов» Игорь Осинькин примет «Локомотив».

«Есть у меня ощущение, что Осинькин возглавит «Локомотив». Этот вариант мне видится самым реальным.

Ну посудите сами.

Смена Михаила Галактионова и его команды назрела, они просрали все, что можно. И если тем, кто его брал, не убрать его сейчас, то они же будут сами и убраны свыше. А так пока есть шанс все спихнуть на Галактионова. Работает он в «Локомотиве» уже весьма долго и столько же неуспешно.

В «Химках», которым приписывают звание будущего работодателя Осинькина чаще остальных, только недавно назначили Адиева. И если команда останется в РПЛ, вряд ли его будут убирать. А если не останется, вряд ли в Первую лигу пойдет работать Осинькин.

С учeтом того, что в «Локо» есть птенцы Осинькина типа Пиняева и Сарвели, а связи с Нагорных и Ко весьма крепки, именно Осинькина я вижу основным претендентом на место Галактионова.

Ну а мест в РПЛ особо больше нет.

Только если в «Урале», если он пройдет «Ахмат», в чем есть большие сомнения. Ну или в моем «Торпедо», где позиции Олега Кононова весьма шатки. Есть, конечно, ещe «Ростов», но я очень сомневаюсь, что Слюсарь его туда одобрит», – написал Смирнов.

  • Осинькин был в «Крыльях» в 2020-2025 годах.
  • Тренер вернул клуб в РПЛ в 2021 году.
  • Галактионов в «Локо» с 2022 года.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Локомотив Осинькин Игорь
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Garrincha58
1748414318
лучше бы в Зенит
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