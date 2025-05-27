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  • В «Енисее» определились с будущим Тихонова на посту главного тренера

В «Енисее» определились с будущим Тихонова на посту главного тренера

Сегодня, 16:46
2

«Енисей» продлил контракт с главным тренером Андреем Тихоновым до конца сезона-2025/26.

«Мы уверены, что под его руководством команда достигнет новых высот и наивысшего результата! Андрей Валерьевич, желаем больших побед вместе с ФК «Енисей»! – говорится в сообщении клуба.

«Уважаемые болельщики, в новом сезоне я постараюсь сделать всe, что в моих силах. Мы будем работать, чтобы стать лучше, сильнее и выше!

Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в ФК «Енисей». Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов, и с вашей поддержкой нам по плечу всe! Вперeд к победам!» – сказал Тихонов.

  • В минувшем сезоне «Енисей» занял 8-е место в Первой лиге с 49 очками после 34 матчей.
  • 54-летний Тихонов возглавляет команду с января 2024 года.

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Источник: телеграм-канал ФК «Енисей»
Россия. Первая лига Енисей Тихонов Андрей
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Комментарии (2)
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Plyash
1748354354
Удачи тебе , Андрюха .
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