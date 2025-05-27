В «Енисее» определились с будущим Тихонова на посту главного тренера

«Енисей» продлил контракт с главным тренером Андреем Тихоновым до конца сезона-2025/26.

«Мы уверены, что под его руководством команда достигнет новых высот и наивысшего результата! Андрей Валерьевич, желаем больших побед вместе с ФК «Енисей»! – говорится в сообщении клуба.

«Уважаемые болельщики, в новом сезоне я постараюсь сделать всe, что в моих силах. Мы будем работать, чтобы стать лучше, сильнее и выше!

Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в ФК «Енисей». Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов, и с вашей поддержкой нам по плечу всe! Вперeд к победам!» – сказал Тихонов.