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«Черноморец» реконструирует стадион под требования РПЛ

Сегодня, 15:09
1

Инвестор и председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев выделил 200 миллионов рублей на реконструкцию стадиона в Новороссийске.

«К следующему сезону «Центральный» должен соответствовать требованиям лицензирования под РПЛ», – написал журналист Иван Карпов.

Сообщается также, что контракт главного тренера «Черноморца» Олега Василенко в скором времени может быть продлен, с учетом успешного выступления команды. Нынешнее соглашение рассчитано до конца 2026 года. В клубе планируется качественное усиление под выход в элиту.

  • Клуб из Новороссийска занял 3-е место в Первой лиге в минувшем сезоне, но не прошел лицензирование для РПЛ, поскольку не нашел соответствующую требованиям арену для домашних матчей.
  • «Черноморец» играл в Высшей лиги чемпионата России и РПЛ в 1995–2001 и 2003 годах.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Первая лига Черноморец Василенко Олег
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Комментарии (1)
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subbotaspartak
1748353823
200 млн... лампочки поменять? У нас в городе хоккейная арена на 2000 зрителей просит (по минимуму без прибамбасов) 2,5млрд.
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