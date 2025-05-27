«Черноморец» реконструирует стадион под требования РПЛ

Инвестор и председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев выделил 200 миллионов рублей на реконструкцию стадиона в Новороссийске.
«К следующему сезону «Центральный» должен соответствовать требованиям лицензирования под РПЛ», – написал журналист Иван Карпов.
Сообщается также, что контракт главного тренера «Черноморца» Олега Василенко в скором времени может быть продлен, с учетом успешного выступления команды. Нынешнее соглашение рассчитано до конца 2026 года. В клубе планируется качественное усиление под выход в элиту.
- Клуб из Новороссийска занял 3-е место в Первой лиге в минувшем сезоне, но не прошел лицензирование для РПЛ, поскольку не нашел соответствующую требованиям арену для домашних матчей.
- «Черноморец» играл в Высшей лиги чемпионата России и РПЛ в 1995–2001 и 2003 годах.