«Черноморец» реконструирует стадион под требования РПЛ

Инвестор и председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев выделил 200 миллионов рублей на реконструкцию стадиона в Новороссийске.

«К следующему сезону «Центральный» должен соответствовать требованиям лицензирования под РПЛ», – написал журналист Иван Карпов.

Сообщается также, что контракт главного тренера «Черноморца» Олега Василенко в скором времени может быть продлен, с учетом успешного выступления команды. Нынешнее соглашение рассчитано до конца 2026 года. В клубе планируется качественное усиление под выход в элиту.