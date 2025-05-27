Пономарев предложил кандидата на место главного тренера «Крыльев»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что «Крыльям Советов» стоит назначить Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.
«Осинькин – довольно неплохой специалист. Он достаточно долго возглавлял команду, и «Крылья» при нем показывали очень неплохую игру. Но, видимо, хотят чуть более высоких результатов. Надо учесть, что Самара – город футбольный, у болельщиков спрос большой по результату.
Лично я считаю, что им может подойти Сережа Игнашевич. Он молодой, но очень квалифицированный специалист, умеет ставить игру. Уверен, что при Игнашевиче «Крылья» поднялись бы в таблице. Это хороший вариант», – сказал Пономарев.
- Сегодня «Крылья Советов» объявили об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера команды. 59-летний специалист возглавлял команду с 2020 года.
- 45-летний Сергей Игнашевич был главным тренером «Торпедо» в 2020–2021 годах и «Балтики» в 2021–2024 годах.
Источник: «Матч ТВ»