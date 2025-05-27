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  • Пономарев предложил кандидата на место главного тренера «Крыльев»

Пономарев предложил кандидата на место главного тренера «Крыльев»

Сегодня, 10:04
2

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что «Крыльям Советов» стоит назначить Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.

«Осинькин – довольно неплохой специалист. Он достаточно долго возглавлял команду, и «Крылья» при нем показывали очень неплохую игру. Но, видимо, хотят чуть более высоких результатов. Надо учесть, что Самара – город футбольный, у болельщиков спрос большой по результату.

Лично я считаю, что им может подойти Сережа Игнашевич. Он молодой, но очень квалифицированный специалист, умеет ставить игру. Уверен, что при Игнашевиче «Крылья» поднялись бы в таблице. Это хороший вариант», – сказал Пономарев.

  • Сегодня «Крылья Советов» объявили об уходе Игоря Осинькина с поста главного тренера команды. 59-летний специалист возглавлял команду с 2020 года.
  • 45-летний Сергей Игнашевич был главным тренером «Торпедо» в 2020–2021 годах и «Балтики» в 2021–2024 годах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь Игнашевич Сергей Пономарев Владимир
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Комментарии (2)
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odessakmv
1748330781
а как же Царь?!?!
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boris63
1748333682
Тренер тренером, но нужны игроки которые должны выполнять установки тренера. А их как раз растащили в прошлом годе.
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