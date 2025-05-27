Пономарев предложил кандидата на место главного тренера «Крыльев»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что «Крыльям Советов» стоит назначить Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.

«Осинькин – довольно неплохой специалист. Он достаточно долго возглавлял команду, и «Крылья» при нем показывали очень неплохую игру. Но, видимо, хотят чуть более высоких результатов. Надо учесть, что Самара – город футбольный, у болельщиков спрос большой по результату.

Лично я считаю, что им может подойти Сережа Игнашевич. Он молодой, но очень квалифицированный специалист, умеет ставить игру. Уверен, что при Игнашевиче «Крылья» поднялись бы в таблице. Это хороший вариант», – сказал Пономарев.