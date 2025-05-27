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  • Бразильские клубы заинтересовались еще одним игроком «Спартака»

Бразильские клубы заинтересовались еще одним игроком «Спартака»

Сегодня, 09:51
10

К левому вингеру «Спартака» Маркиньосу проявляют интерес клубы из Бразилии. Сам игрок пока не планирует покидать красно-белых и намерен продолжить выступать в РПЛ.

Сообщается также, что «Спартак» не готов расстаться с аргентинским хавбеком Эсекьелем Барко, к которому проявляет интерес «Фламенго».

  • Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 4,5 миллиона евро, Барко – в 14 миллионов евро.
  • 25-летний Маркиньос в сезоне-2024/25 сыграл за красно-белых в 36 встречах, отметился 2 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
  • 26-летний Барко в этом сезоне провел 36 матчей за «Спартак», забил 14 голов, сделал 9 ассистов.
  • Контракты обоих игроков с клубом рассчитаны до лета 2027 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Маркиньос Барко Эсекьель
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Комментарии (10)
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fakeid
1748328953
намажьте гуталином денисова и отправьте в рио под видом маркиньоса. не благодарите за совет)
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Интерес
1748329385
Чтобы бразильцем заинтересовались в Бразилии,надо съездить в Россию,и лучше всего в "Спартак".
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ilich55
1748332604
Хряки просто на расхват! Интересно, к чему бы эта столь благотворительная акция!?
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Cleaner
1748332659
Бразильцы СВОИХ из плена СПАРТАКОВСКОГО вызволяют. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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ScarlettOgusania
1748336963
когда не о чем писать начинаются гадания о трансферах на кофейной гуще из каких-нибудь гадюшников СМИ, типа евро-футбол, или от блогеров типа Карпова...
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