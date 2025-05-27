Бразильские клубы заинтересовались еще одним игроком «Спартака»

К левому вингеру «Спартака» Маркиньосу проявляют интерес клубы из Бразилии. Сам игрок пока не планирует покидать красно-белых и намерен продолжить выступать в РПЛ.
Сообщается также, что «Спартак» не готов расстаться с аргентинским хавбеком Эсекьелем Барко, к которому проявляет интерес «Фламенго».
- Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в 4,5 миллиона евро, Барко – в 14 миллионов евро.
- 25-летний Маркиньос в сезоне-2024/25 сыграл за красно-белых в 36 встречах, отметился 2 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.
- 26-летний Барко в этом сезоне провел 36 матчей за «Спартак», забил 14 голов, сделал 9 ассистов.
- Контракты обоих игроков с клубом рассчитаны до лета 2027 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»