Бразильские клубы заинтересовались еще одним игроком «Спартака»

К левому вингеру «Спартака» Маркиньосу проявляют интерес клубы из Бразилии. Сам игрок пока не планирует покидать красно-белых и намерен продолжить выступать в РПЛ.

Сообщается также, что «Спартак» не готов расстаться с аргентинским хавбеком Эсекьелем Барко, к которому проявляет интерес «Фламенго».