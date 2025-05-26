Заявление руководителя «Черноморца» по поводу недопуска до РПЛ

Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев отреагировал на неполучение лицензии для выступления в РПЛ.

«Черноморец» финишировал в Первой лиге 3-м и должен был играть в переходных матчах за место в РПЛ, но клуб не получил лицензию.

Команды не было в РПЛ более 20 лет.

«Черноморец» тренирует Олег Василенко, выводивший в РПЛ «Факел».

«Для меня, для клуба, для города это очень горькая весть.

У нас нет проблем с финансированием, составом, главным тренером.

Нет проблем и с результатом: еще осенью 2022 года «Черноморец» был середняком второго дивизиона, а сейчас по спортивному принципу команда претендовала на выход в РПЛ, заняв третье место в ФНЛ.

Но «Центральный» – муниципальный стадион, который не принадлежит клубу, и каким бы уютным, родным, намоленным местом он не был, «Центральный» давно устарел. Морально и инфраструктурно.

С первого дня моего возвращения в «Черноморец» решение проблемы стадиона было одной из главных задач. Постелили новое поле, сделали ремонт и… столкнулись с множеством вопросов, выходящих за пределы компетенции клуба.

Городу, «Черноморцу» нужен новый стадион.Без него мы не сдвинемся с мертвой точки!

Обсуждались разные варианты реконструкции и строительства, нет смысла сейчас подробно говорить о них, поскольку оптимального, устраивающего все стороны решения пока по-прежнему нет.

И времени тоже нет.

«Черноморец» как команда опередил по своим результатам городскую и клубную инфраструктуру.

Будем честны: стадион, отвечающий всем современным требованиям и нормативам, невозможно построить за столь короткое время. Искусственно тормозить «Черноморец» в ожидании, пока пройдет несколько лет, и появится новая арена, показалось мне преступлением.

Слишком давно у города-героя не было команды, которая заставляла бы гордиться собой.

«Черноморец» показал в этом сезоне отличный результат, а вопрос с местом проведения домашних матчей так и остался открытым.

До последнего момента я рассчитывал договориться об аренде сочинского стадиона «Фишт».

Увы, не получилось. Если и решу рассказать о причинах, то не сегодня.

Пока же скажу: как бизнесмену, человеку, бесконечно любящему Новороссийск и весь Краснодарский край, мою малую Родину, мне чрезвычайно обидно.

Аренда принадлежащего государству «Фишта» снизила бы нагрузку на краевой бюджет, я давал гарантии оплаты всех необходимых расходов, в том числе на содержание футбольного поля в надлежащем порядке и замену газона в случае необходимости.

Параллельно мы могли бы провести необходимую реконструкцию стадиона «Центральный» и приступить к осуществлению проекта строительства новой современной арены.

Убежден, и Краснодарскому краю как одному из главных футбольных регионов страны пошло бы на пользу представительство сразу тремя клубами в Премьер-лиге. Увы, меня не услышали. Не захотели.

Благодарен губернатору Ростовской области за готовность предложить «Черноморцу» для игр в РПЛ «Ростов Арену», но регламент запрещает проводить домашние матчи за пределами региона.

Поэтому на данном этапе мы сходим с дистанции, следующий сезон в Премьер-лиге пройдет без нас.

Но «Черноморец» по-прежнему остается клубом, перед которым стоит задача повышения в классе.

И, уверен, мы ее решим. Если, конечно, нам будут помогать, а не мешать.

Терпения, друзья и земляки! Это не точка – многоточие.

Еще раз хочу поблагодарить команду и коллектив клуба за пережитые позитивные эмоции. Неудачи должны не ломать, а закалять.

Лучшее тому доказательство – пример «Краснодара», который прошлогоднее серебро перековал в сегодняшнее золото.

Мои искренние поздравления землякам и персонально – Сергею Николаевичу Галицкому.

17 лет назад он с нуля создал команду и в итоге привел ее к победе в чемпионате России. Он заслужил этот триумф».