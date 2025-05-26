Стало известно, почему Барко захотел покинуть «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко собирается сменить команду, чтобы повысить свои шансы на участие в ЧМ-2026.

26-летний футболист понимает, что тренерский штаб сборной Аргентины не следит за ним в Восточной Европе.

Барко считает, что переход во «Фламенго» повысит вероятность его вызова в национальную команду.