Стало известно, почему Барко захотел покинуть «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко собирается сменить команду, чтобы повысить свои шансы на участие в ЧМ-2026.
26-летний футболист понимает, что тренерский штаб сборной Аргентины не следит за ним в Восточной Европе.
Барко считает, что переход во «Фламенго» повысит вероятность его вызова в национальную команду.
- Рыночная стоимость хавбека – 14 миллионов евро.
- Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Его статистика в уходящем сезоне: 35 матчей, 14 голов, 9 ассистов.
Источник: RTI Esporte