В составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью произошла замена

Вратарь сборной России Евгений Латышонок не сможет сыграть в товарищеских матчах национальной команды в июне из-за травмы. Вместо него тренерский штаб вызвал на сбор голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина.

«Во время заключительного матча Мир РПЛ Евгений Латышонок получил мышечную травму. Нами было принято решение не рисковать здоровьем футболиста. Желаем Евгению скорейшего восстановления!» – сказал главный врач сборной России Владимир Хайтин.