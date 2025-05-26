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  • В составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью произошла замена

В составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью произошла замена

Сегодня, 12:20
2

Вратарь сборной России Евгений Латышонок не сможет сыграть в товарищеских матчах национальной команды в июне из-за травмы. Вместо него тренерский штаб вызвал на сбор голкипера «Локомотива» Антона Митрюшкина.

«Во время заключительного матча Мир РПЛ Евгений Латышонок получил мышечную травму. Нами было принято решение не рисковать здоровьем футболиста. Желаем Евгению скорейшего восстановления!» – сказал главный врач сборной России Владимир Хайтин.

  • Тренировки сборной России начнутся 31 мая на базе в Новогорске.
  • Россия сыграет с Нигерией в Москве 6 июня и с Беларусью в Минске 10 июня. Всего в национальную команды вызван 31 футболист.
  • Для Митрюшкина это дебютный вызов в сборную России.

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Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи Зенит Локомотив Россия Нигерия Беларусь Митрюшкин Антон Латышонок Евгений
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Комментарии (2)
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saf05
1748255348
Бухает с горя
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Cleaner
1748257690
Митрюшкин в матче с ЦСКА хорош был. Потому заслужил вызов в сборную.
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