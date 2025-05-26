В сборной России объяснили невызов спартаковца Максименко

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал невызов спартаковца Александра Максименко.
– Виталий Витальевич, прокомментируйте, пожалуйста, финальный состав вратарей на предстоящий сбор. Почему было принято решение отцепить от заявки Александра Максименко?
– Саша в последних матчах почувствовал дискомфорт в колене. В связи с тем, что летний отпуск у футболистов короткий, есть необходимость подлечиться в данный момент, чтобы лучше подготовиться к новому сезону.
Четверо других вратарей – Матвей Сафонов, Стас Агкацев, Женя Латышонок и Андрей Лунев – остаются в обойме на этой сбор.
- 6 июня Россия примет Нигерию, 10 июня сыграет на выезде с Беларусью.
- У 27-летнего Максименко в активе 3 матча за Россию.
- В минувшем сезоне РПЛ Александр провел 27 матчей, пропустил 23 гола.
Источник: РФС