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В сборной России объяснили невызов спартаковца Максименко

26 мая 2025, 00:15
3

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал невызов спартаковца Александра Максименко.

– Виталий Витальевич, прокомментируйте, пожалуйста, финальный состав вратарей на предстоящий сбор. Почему было принято решение отцепить от заявки Александра Максименко?

– Саша в последних матчах почувствовал дискомфорт в колене. В связи с тем, что летний отпуск у футболистов короткий, есть необходимость подлечиться в данный момент, чтобы лучше подготовиться к новому сезону.

Четверо других вратарей – Матвей Сафонов, Стас Агкацев, Женя Латышонок и Андрей Лунев – остаются в обойме на этой сбор.

  • 6 июня Россия примет Нигерию, 10 июня сыграет на выезде с Беларусью.
  • У 27-летнего Максименко в активе 3 матча за Россию.
  • В минувшем сезоне РПЛ Александр провел 27 матчей, пропустил 23 гола.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Максименко Александр
Комментарии (3)
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Stationioz577
1748210083
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subbotaspartak
1748232636
Сафонов с бывшей в воротах стоять будет, чтоб не сбежал...
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k611
1748241549
Если честно не дотягивает он сейчас до уровня сборной. В проигранных матчах Спартака к сожалению ворота не спасал (например матч с Ростовом)
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