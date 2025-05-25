Семак прокомментировал информацию об увольнении из «Зенита» – его может сменить Карпин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал появляющуюся информацию об уходе из клуба.

«Я к этому спокойно отношусь. Слухи с первого моего года работы в «Зените», и разговоры одни и те же. Говорят: первый год нельзя выигрывать, второй, третий... Мы делаем свою работу.

Касаемо результатов и достижений, руководство принимает решение о том или ином сотруднике. Я – не исключение. Поэтому работаю», – сказал Семак.