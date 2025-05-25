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  • Семак прокомментировал информацию об увольнении из «Зенита» – его может сменить Карпин

Семак прокомментировал информацию об увольнении из «Зенита» – его может сменить Карпин

Сегодня, 16:57
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал появляющуюся информацию об уходе из клуба.

«Я к этому спокойно отношусь. Слухи с первого моего года работы в «Зените», и разговоры одни и те же. Говорят: первый год нельзя выигрывать, второй, третий... Мы делаем свою работу.

Касаемо результатов и достижений, руководство принимает решение о том или ином сотруднике. Я – не исключение. Поэтому работаю», – сказал Семак.

  • Сообщается, что Семака может сменить Валерий Карпин.
  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • При нем команда 6 раз подряд взяла РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Карпин Валерий Семак Сергей
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Комментарии (10)
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В "Спартаке" играют прост
1748181881
Беги богданыч беги...как крыска беги...или оставайся разваливай клуб дальше
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VVM1964
1748182087
Борись и цепляйся зубами, Богданыч - ты нужен стране !!!)))...
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В "Спартаке" играют прост
1748182467
Фанаты дружно не устанут повторять: "Зенит Позор Российского Футбола Навсегда!!! Позор Зениту!"
Ответить
Snek
1748183058
Бред какой-то. Зачем Зениту Карпин? Зенит строит игру от индивидуальных качеств высококлассных футболистов. Карпин занимается развитием собственных игроков и ставит свой авторитет и свои тренерские установки выше качеств футболистов, делая из них единую команду. Нафига такое Зениту с их составом?
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Интерес
1748184837
"...не властны мы в самих себе...".
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zubr252
1748186549
Семак тренер отличный ,один раз споткнулся . Серебро тоже не плохой результат для Зенита. Если в новом сезоне уберет не нужный хлам из команды. Новом сезоне снова займет 1 место.
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