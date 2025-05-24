Стали известны стартовые составы на матч 30 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Химки». Игра состоится 24 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Рябчук, Хлусевич, Умяров, Маркиньос, Барко, Угальде, Гарсия, Солари.

Главный тренер: Деян Станкович

«Химки»: Обухов, Голубович, Степанов, Джикия, Берковский, Мехия, Филин, Вера, Фернандес, Корредера, Заболотный.

Главный тренер: Магомед Адиев

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