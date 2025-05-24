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  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Химки»: 24 мая

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Химки»: 24 мая

Сегодня, 15:26
3

Стали известны стартовые составы на матч 30 тура РПЛ в котором сыграют «Спартак» и «Химки». Игра состоится 24 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Рябчук, Хлусевич, Умяров, Маркиньос, Барко, Угальде, Гарсия, Солари.

Главный тренер: Деян Станкович

«Химки»: Обухов, Голубович, Степанов, Джикия, Берковский, Мехия, Филин, Вера, Фернандес, Корредера, Заболотный.

Главный тренер: Магомед Адиев

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак
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Комментарии (3)
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oyabun
1748090115
Денисов вторую игру уже не выходит в старте. Неужели до тренера наконец стало доходить?
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fakeid
1748090543
у зенита россиян на поле больше! в тарасятнике одни зулусы! позор!! и ещё хрюкают, а!
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Свинья под бакланом
1748091157
Да кто эту лажу будет смотреть? Отзовись лажасмоторщик!
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