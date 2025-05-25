Адиев прокомментировал 0:5 от «Спартака»

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев прокомментировал итог матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» (0:5).

– Это уже моя ошибка. Когда оставалось 20 минут, я пошел на риск при счете 0:2. Не видел смысла закрываться. Заменами попытался отыграться, но не получилось. Это были мои уже проблемы.

– Что пошло не так?

– Слишком много атакующих игроков вышло. Мы еще так не играли. Мы потеряли сбалансированность. Так и получилось.

– Какое настроение в раздевалке?

– Я сделал акцент на месяце совместной работы. За эту игру футболисты не должны переживать, это мои проблемы. Я знал, что делал.

– Вы выполнили задачу на сезон.

– Вы абсолютно правы. Меня приглашали для этого. Значит мы выполнили задачу.

– Когда узнаем о вашем будущем?

– Я думаю, что на следующей неделе будет некоторая определенность. Мне надо три‑четыре дня.