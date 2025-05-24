Стали известны стартовые составы на матч 30 тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Ахмат». Игра состоится 24 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас, Горшков, Дркушич, Нино, Мостовой, Барриос, Мантуан, Педро, Энрике, Соболев.

Главный тренер: Сергей Семак

«Ахмат»: Ульянов, Жиров, Гогличидзе, Адамов, Ибишев, Камилов, Исмаэл, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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