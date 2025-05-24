Смирнов: «РФС совершит преступление, если потратит на матч с Аргентиной миллиард рублей»

Агент, юрист Антон Смирнов выступил против проведения товарищеского матча Россия – Аргентина стоимостью 5-8 миллионов евро.
«Ярд потратить на 1 товарищескую игру. Это преступление, а те, кто хотят это сделать, преступники. СВО, больные дети, пожилые люди, вот куда потратьте эти деньги!» – написал Смирнов.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная встретится с Нигерией и Беларусью.
- Аргентинцы – действующие чемпионы мира.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова