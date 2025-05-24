Смирнов: «РФС совершит преступление, если потратит на матч с Аргентиной миллиард рублей»

Агент, юрист Антон Смирнов выступил против проведения товарищеского матча Россия – Аргентина стоимостью 5-8 миллионов евро.

«Ярд потратить на 1 товарищескую игру. Это преступление, а те, кто хотят это сделать, преступники. СВО, больные дети, пожилые люди, вот куда потратьте эти деньги!» – написал Смирнов.