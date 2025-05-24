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  • Смирнов: «РФС совершит преступление, если потратит на матч с Аргентиной миллиард рублей»

Смирнов: «РФС совершит преступление, если потратит на матч с Аргентиной миллиард рублей»

Сегодня, 11:24
4

Агент, юрист Антон Смирнов выступил против проведения товарищеского матча Россия – Аргентина стоимостью 5-8 миллионов евро.

«Ярд потратить на 1 товарищескую игру. Это преступление, а те, кто хотят это сделать, преступники. СВО, больные дети, пожилые люди, вот куда потратьте эти деньги!» – написал Смирнов.

  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • В июне сборная встретится с Нигерией и Беларусью.
  • Аргентинцы – действующие чемпионы мира.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Россия Аргентина
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Комментарии (4)
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Свинья под бакланом
1748075248
Преступление, это быть дэбилом антоном смирновым. Бомбардировцы, зачем вы его рекламируйте? Он никто!
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fakeid
1748075420
как вы зае** считать чужие деньги, которые обязательно нужно потратить на социалку и прочее. если рфс выделит свои бабки на матч - то всяко постарается их отбить, да ещё и наварить. мало ли на свете фонбетов, балтик-3, мираторгов, умалатов и всех остальных, которые вложатся в свою рекламу.
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BoevStas1
1748078405
А что, если Месси приедет почему и нет))
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