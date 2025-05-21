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  • Раскрыта сумма, необходимая для проведения матча Россия – Аргентина

Раскрыта сумма, необходимая для проведения матча Россия – Аргентина

Сегодня, 17:41
6

В РФС думают о целесообразности проведения товарищеской встречи между сборными России и Аргентины.

Этот матч может обойтись Российскому футбольному союзу в сумму от 5 до 8 миллионов евро.

Отдельно принимающей стороне придется оплатить аргентинцам перелет, проживание, питание и аренду полей.

  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • В июне сборная встретится с Нигерией и Беларусью.
  • Аргентинцы – действующие чемпионы мира.
  • Матч с ними возможен в октябре или ноябре 2025 года.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Аргентина
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Комментарии (6)
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СильныйМозг
1747838958
Да это капьё.
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...уефан
1747839057
...да мы скинемся, не переживай РФС! Опосредованно, конечно... Ну, вас нехера учить, это вы умеете...
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Цугундeр
1747839246
И не такую ношу на- гора поднимали..(( Мы русские.
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evgevg13
1747839393
Маловато будет
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NewLife
1747842307
Стыдно за РФС, зачем унижаться. Слабо разогнать вашу шарашку и добиться того, чтобы нам платили?
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кайрос
1747843604
Потратить 5 миллионов чтобы потом было--Какая боль, какая боль...Аргентина - Россия 5:0. Гы гы
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