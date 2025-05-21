Раскрыта сумма, необходимая для проведения матча Россия – Аргентина

В РФС думают о целесообразности проведения товарищеской встречи между сборными России и Аргентины.
Этот матч может обойтись Российскому футбольному союзу в сумму от 5 до 8 миллионов евро.
Отдельно принимающей стороне придется оплатить аргентинцам перелет, проживание, питание и аренду полей.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная встретится с Нигерией и Беларусью.
- Аргентинцы – действующие чемпионы мира.
- Матч с ними возможен в октябре или ноябре 2025 года.
Источник: «Мутко против»