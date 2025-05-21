Раскрыта сумма, необходимая для проведения матча Россия – Аргентина

В РФС думают о целесообразности проведения товарищеской встречи между сборными России и Аргентины.

Этот матч может обойтись Российскому футбольному союзу в сумму от 5 до 8 миллионов евро.

Отдельно принимающей стороне придется оплатить аргентинцам перелет, проживание, питание и аренду полей.