Гладилин ответил, кто выиграет РПЛ

Бывший спартаковец Валерий Гладилин дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ.

«Краснодар» завтра, 24 мая, примет «Динамо».

«Зенит» в это же время примет «Ахмат».

«Краснодар» лидирует в таблице, «Зенит» отстает на очко.

«Краснодар» станет чемпионом, они выучили прошлогодний урок. Это принципиальный момент, команда не допустит, чтобы дома с «Динамо» терялись очки и упускалось золото.

«Спартак» же в итоге обгонит «Динамо», потому что красно-белые обыграют «Химки». Таким образом, «Краснодар» будет первым, «Зенит» – вторым, ЦСКА – третьим, «Спартак» – четвертым, а «Динамо» – пятым», – сказал Гладилин.