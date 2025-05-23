Гинер: «Я предупреждал Чалова: «Федя, не делай этого»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал летний трансфер Федора Чалова в ПАОК.

– Кто в ЦСКА ведет переговоры с агентами? Роман Бабаев?

– Наверное. А футболистам я уже предлагаю нанимать агентов и для семейной жизни. Ну а что? Будет с женой разговаривать, с мамой, папой, советы давать. Какая разница? Агенты все время рассказывают ребятам, как надо жить.

Хотя понятно, что цель у этих людей одна – заработать денег. Не кому-то – себе! Других целей не существует. Вот ситуация с Федей Чаловым – яркий пример.

– Удивились, что он в Греции скис?

– А я его предупреждал: «Федя, не делай этого. Не нужно». Ваня Саввиди, хозяин ПАОКа, со мной советовался, потом сказал: «Женя, если ты против перехода – тема закрыта». Я ответил: «Нет! Раз Чалов меня не слышит и хочет так – пускай…».