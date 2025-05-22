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  • Губерниев высказался о сорвавшемся уходе Вендела из «Зенита»

Губерниев высказался о сорвавшемся уходе Вендела из «Зенита»

Сегодня, 21:55
1

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

  • Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.
  • Причина аннулирования сделки – западные санкции.

«Как хорошо! Вендел – настоящий патриот «Зенита» и нашей страны. Молодец!

Не будет ли у него проблем с мотивацией? Он хороший футболист, значит проблем с мотивацией у него быть не должно», – сказал Губерниев.

  • Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
  • В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ботафого Вендел Губерниев Дмитрий
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Комментарии (2)
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СильныйМозг
1747940547
У Вендела нехилая мотивация, это его зарплата. Если номэду выплатить ежемесячный гонорат Вендела, то он будет готов до конца жизни с разбегу об стену е*лом биться и подъедать потом за собой говно.
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fakeid
1747941803
твоё поганое рыло забыли спросить.
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