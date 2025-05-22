Губерниев высказался о сорвавшемся уходе Вендела из «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.

Причина аннулирования сделки – западные санкции.

«Как хорошо! Вендел – настоящий патриот «Зенита» и нашей страны. Молодец!

Не будет ли у него проблем с мотивацией? Он хороший футболист, значит проблем с мотивацией у него быть не должно», – сказал Губерниев.