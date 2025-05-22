Губерниев высказался о сорвавшемся уходе Вендела из «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.
- Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.
- Причина аннулирования сделки – западные санкции.
«Как хорошо! Вендел – настоящий патриот «Зенита» и нашей страны. Молодец!
Не будет ли у него проблем с мотивацией? Он хороший футболист, значит проблем с мотивацией у него быть не должно», – сказал Губерниев.
- Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
- В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»