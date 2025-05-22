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Три клуба рискуют не получить лицензию для участия в РПЛ

Сегодня, 10:50
1

Лицензирование клубов для участия в сезоне РПЛ-2025/26 подходит к концу.

Сегодня состоится заседание по проблемным клубам, а окончательные итоги будут подведены в пятницу, 23 мая.

Три клуба по-прежнему не могут получить лицензию РФС-1 – это «Крылья Советов», «Химки» и «Черноморец».

«Крылья» до сих пор не подтвердили документами реструктуризацию долгов. «Химки» же сумели предоставить некоторые документы, но этого пока недостаточно.

Новороссийский «Черноморец» продолжает искать стадион, подходящий под критерии РПЛ. С «Фиштом» договоренностей нет, в использовании «Ozon Арены» им отказали, а стадион академии «Краснодара» не удовлетворяет требованиям по вместимости.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Черноморец Химки Крылья Советов
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Комментарии (1)
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fakeid
1747902281
до краснодара 100км, до сочи 200, до ростова 300. можно ещё за 350км податься в симферополь, там есть стадион на 20 тыщ. неужели ничего не придумают? тамбов за 1000км мотался в саранск.
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