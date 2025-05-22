Три клуба рискуют не получить лицензию для участия в РПЛ

Лицензирование клубов для участия в сезоне РПЛ-2025/26 подходит к концу.

Сегодня состоится заседание по проблемным клубам, а окончательные итоги будут подведены в пятницу, 23 мая.

Три клуба по-прежнему не могут получить лицензию РФС-1 – это «Крылья Советов», «Химки» и «Черноморец».

«Крылья» до сих пор не подтвердили документами реструктуризацию долгов. «Химки» же сумели предоставить некоторые документы, но этого пока недостаточно.

Новороссийский «Черноморец» продолжает искать стадион, подходящий под критерии РПЛ. С «Фиштом» договоренностей нет, в использовании «Ozon Арены» им отказали, а стадион академии «Краснодара» не удовлетворяет требованиям по вместимости.