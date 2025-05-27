Новая система банов на «Бомбардире»: что изменилось

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы активно обновляем наш сайт. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня мы запускаем автоматическую модерацию комментариев. Она уменьшит количество поступающих к нам жалоб и создаст на сайте комфортную среду для общения между пользователями.

Система будет помогать отслеживать комментарии, содержащие рекламу, спам, оскорбления и нецензурную лексику.

Такие комментарии будут удаляться и баниться сразу после публикации. Сроки банов остаются прежними.

Если у вас возникнет обратная связь по работе модерации, пожалуйста, напишите нам под этим постом или отправьте письмо на почту info@bombardir.ru. Мы рассмотрим все вопросы и предложения.

Подробно ознакомиться с правилами общения на сайте можно здесь.

Призываем всех к конструктивным, вежливым дискуссиям – это исключит риск получения банов.

Также подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)

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