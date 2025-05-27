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Новая система банов на «Бомбардире»: что изменилось

27 мая 2025, 11:35
37

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы активно обновляем наш сайт. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня мы запускаем автоматическую модерацию комментариев. Она уменьшит количество поступающих к нам жалоб и создаст на сайте комфортную среду для общения между пользователями.

Система будет помогать отслеживать комментарии, содержащие рекламу, спам, оскорбления и нецензурную лексику.

Такие комментарии будут удаляться и баниться сразу после публикации. Сроки банов остаются прежними.

Если у вас возникнет обратная связь по работе модерации, пожалуйста, напишите нам под этим постом или отправьте письмо на почту info@bombardir.ru. Мы рассмотрим все вопросы и предложения.

Подробно ознакомиться с правилами общения на сайте можно здесь.

Призываем всех к конструктивным, вежливым дискуссиям – это исключит риск получения банов.

Также подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)

Обновленный рейтинг пользователей «Бомбардира»: что изменилось и где его смотреть

Мы обновили «Конкурс прогнозов»: приглашаем всех к участию!

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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NewLife
1748337687
Пож. прекратите банить слова, начинающиеся на "****". Например слово ****.
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NewLife
1748337988
Вы даже не можете с этой авто модерацией принять слово н.е.г.р.амотный. Оно у вас ругательное ?
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Блямба
1748338119
Автоматическая система опять будет во всю за хряков топить ?
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VVM1964
1748338370
Добрый день, уважаемые модераторы. А какой смысл бана, если тот же пользователь заходит сюда с другого аккаунта, в течении нескольких минут ? ... И мы их знаем, а вы почему то нет !(
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...уефан
1748338739
...и ежедневное построение пользователей утром, после завтрака и вечером, перед отбоем... Воскресенье - общий сбор и спортивный день...
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Мордаванин
1748340755
❝ ... Тьма, пришедшая с ..(Соккера) , накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли ..(разводные) мосты, соединяющие храм со страшной.. (кремлёвской) башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над ..(Колизеем), ..(полу-армянский, полу ростовский) дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Бомбардир – великий город, как будто не существовал на свете... ❞
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Хулиганин
1748341953
Кирдык факеду. Вообще из бана вылезать перестанет.
Ответить
BRO_football
1748342871
Сделайте так, чтобы ваша автоматическая модерация не банила за безобидные слова, в которых содержатся "плохие" слова Н.И.Г.Е.Р.И.Я - будущий соперник сборной России в товарищеском матче. И из этой страны в России играют или играли футболисты. "Д.В.О.Й.Н.А.Я" и прочие слова, где содержатся буквы по порядку "в о й н" - понятно, что есть законы РФ и их надо соблюдать и вы не хотите, чтобы ваш сайт был заблокирован Роскомнадзором. Но можно же модерацию проводить не так грубо.
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Чермындыр
1748344528
Сначала забанили за какую-то чушь. Так еще и рейтинг обнулили
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Блямба
1748355968
Сделайте вкладку "Стукаческая ЛГБТ", чтобы хряки со своими грязными трусами не лезли в чат жаловаться. И по аналогии с рейтингом сделать у пользователя ещё и счётчик входа в эту вкладку, ну что б народ знал в лицо своих вислоухих хэроев
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