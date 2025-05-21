Вендел отреагировал на срыв перехода из «Зенита» в «Ботафого»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал ситуацию со своим будущим.

Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.

Причина аннулирования сделки – западные санкции.

«Я был удивлен расторжением трансферного соглашения. Я уже выстраивал свою жизнь в Рио‑де‑Жанейро и сосредоточился на второй половине года.

У меня большие амбиции в карьере, и я верил в проект «Ботафого». Однако я не имею никакого отношения к действиям клуба по расторжению сделки», – сказал 27-летний бразилец.