Вендел отреагировал на срыв перехода из «Зенита» в «Ботафого»

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал ситуацию со своим будущим.
- Летний переход хавбека в «Ботафого» сорвался по инициативе бразильской стороны.
- Причина аннулирования сделки – западные санкции.
«Я был удивлен расторжением трансферного соглашения. Я уже выстраивал свою жизнь в Рио‑де‑Жанейро и сосредоточился на второй половине года.
У меня большие амбиции в карьере, и я верил в проект «Ботафого». Однако я не имею никакого отношения к действиям клуба по расторжению сделки», – сказал 27-летний бразилец.
- Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
- В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: Globo