В «Зените» одним словом отреагировали на новость о срыве трансфера Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем Вендела.

Сообщалось, что летний переход полузащитника в «Ботафого» сорвался из-за финансовых проблем бразильской стороны.

– Сообщается, что Вендел останется в «Зените». Трансферное соглашение с «Ботафого» расторгнуто. Так ли это?

– Так.