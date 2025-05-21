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  • В «Зените» одним словом отреагировали на новость о срыве трансфера Вендела

В «Зените» одним словом отреагировали на новость о срыве трансфера Вендела

Сегодня, 18:06
15

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем Вендела.

Сообщалось, что летний переход полузащитника в «Ботафого» сорвался из-за финансовых проблем бразильской стороны.

– Сообщается, что Вендел останется в «Зените». Трансферное соглашение с «Ботафого» расторгнуто. Так ли это?

– Так.

  • Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
  • В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • «Ботафого» зимой отпустил в Россию Луиса Энрике в обмен на Артура и Вендела.
  • Рыночная стоимость зенитовского хавбека – 20 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Ботафого Вендел Медведев Александр
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Комментарии (15)
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Цугундeр
1747840293
В кои веки Медведев ответил тремя буквами, а не междометиями суетливыми..)
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Semenycch
1747840787
Даже не знаю, радоваться от этой новости или грустить.
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fakeid
1747841171
вот теперь зимнюю трансферную кампанию можно окончательно признать провальной. так бы двадцатку получили. накой чёрт нам игрок, который уже тупо устал от россии, который не являлся на сборы, пытался сбежать? он не будет играть, а устроит саботаж в стиле клаудиньо. потому что уже видел себя в ботафоге, на клубном чемпионате мира и в либертадорес. а по факту опять рпл и грёбаный кубок россии, иногда фенербахча с моуриньо и надоевшая црвена. ну и тарасятник позорный ещё. у кого угодно мотивация пропадёт.
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evgevg13
1747841419
Не формат дорого никому не нужен
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fakeid
1747841419
откуда в бразилии финансовые проблемы? там сейчас с подачки государства зашли букмекеры, денег куры не клюют, зарплаты выше, чем в россии, купить могут почти кого угодно, проигрывают только арабам. грёбаный сантос из фнл подписывает неймара, чёрт побери. ну о чём тут говорить вообще. и вдруг у ботафоги типа якобы нет денег на вендела. ага. админы, требую статью с детальным разбором финансов в бразилии! там денег точно дофига.
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ESC-Russia-google
1747842008
газпром - мечты сбываются.
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Тинез Розоп
1747843037
Прочные у нас в Питере цепи делают…(жалко уже бибизянку)
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