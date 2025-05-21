В «Зените» одним словом отреагировали на новость о срыве трансфера Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем Вендела.
Сообщалось, что летний переход полузащитника в «Ботафого» сорвался из-за финансовых проблем бразильской стороны.
– Сообщается, что Вендел останется в «Зените». Трансферное соглашение с «Ботафого» расторгнуто. Так ли это?
– Так.
- Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2028 года
- В этом сезоне бразилец забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- «Ботафого» зимой отпустил в Россию Луиса Энрике в обмен на Артура и Вендела.
- Рыночная стоимость зенитовского хавбека – 20 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»