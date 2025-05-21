Появилась информация о будущем Тикнизяна

Полузащитник Наир Тикнизян покинет «Локомотив» в ближайшее трансферное окно, сообщил источник, близкий к клубу. Агент футболиста уведомил руководство красно-зеленых, что летом игрок уйдет и начнет поиски новой команды.
Приоритетным направлением Тикнизян считает Европу, несмотря на то, что он говорил в резонансном интервью.
- 26-летний Тикнизян ранее сказал: «Вы хотите спросить о новостях из Европы. Мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Я себя чувствую говном. Можно работать, но без игровой практики – ты мертвый футболист».
- Сообщалось, что игроком интересовались «Верона», «Севилья» и «Жирона».
- Контракт Тикнизяна с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.
- В этом сезоне футболист сборной Армении провел за клуб 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»