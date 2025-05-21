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Появилась информация о будущем Тикнизяна

Сегодня, 13:29
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Полузащитник Наир Тикнизян покинет «Локомотив» в ближайшее трансферное окно, сообщил источник, близкий к клубу. Агент футболиста уведомил руководство красно-зеленых, что летом игрок уйдет и начнет поиски новой команды.

Приоритетным направлением Тикнизян считает Европу, несмотря на то, что он говорил в резонансном интервью.

  • 26-летний Тикнизян ранее сказал: «Вы хотите спросить о новостях из Европы. Мне смешно это читать, особенно когда ты не играешь. Я себя чувствую говном. Можно работать, но без игровой практики – ты мертвый футболист».
  • Сообщалось, что игроком интересовались «Верона», «Севилья» и «Жирона».
  • Контракт Тикнизяна с красно-зелеными действует до 30 июня 2026 года.
  • В этом сезоне футболист сборной Армении провел за клуб 33 матча, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
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Комментарии (1)
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Цугундeр
1747825649
"А где-то горы, горы, а за ними нивы, Армения моя, Знаю, мама, мама, Армения, ты ждешь меня.." Так и возник ФК Пюник.)Европа..
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