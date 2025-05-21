Появилась информация о будущем Тикнизяна

Полузащитник Наир Тикнизян покинет «Локомотив» в ближайшее трансферное окно, сообщил источник, близкий к клубу. Агент футболиста уведомил руководство красно-зеленых, что летом игрок уйдет и начнет поиски новой команды.

Приоритетным направлением Тикнизян считает Европу, несмотря на то, что он говорил в резонансном интервью.