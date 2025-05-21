Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, повлияет ли финал Лиги чемпионов на приезд Сафонова в сборную в июне

Стало известно, повлияет ли финал Лиги чемпионов на приезд Сафонова в сборную в июне

Сегодня, 11:06
1

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о выборе голкиперов на сбор национальной команды в июне.

– Единственный легионер в расширенном списке вратарей – Матвей Сафонов. Повлияет ли его участие в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» на его попадание в итоговый состав игроков?

– Да, повлияет. Решение по включению Матвея в итоговый состав будет приниматься непосредственно перед сбором. В финальный список войдут четыре вратаря.

– Как прокомментируете вызов четырeх других голкиперов – Станислава Агкацева, Александра Максименко, Евгения Латышонка и Андрея Лунева?

– Все четверо заслужили этот вызов. Стас, Саша и Женя принимали участие в мартовском сборе. Андрей в тот период подлечивал свое колено, и сейчас играет хорошо, поэтому также был включен в расширенный состав.

– Как планируете распределять игровое время между вратарями, которые попадут в финальный список?

В любом случае хотел, чтобы сыграли все четверо, исходя из того, что предстоящие матчи – неофициальные. Сначала надо будет посмотреть ребят в тренировочном процессе, поговорить с ними, понять кто из них в каком психологическом состоянии, лучше готов, и уже непосредственно перед матчем будет приниматься решение вместе с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным.

  • 6 июня сборная России сыграет в Москве с Нигерией, а 10 июня встретится в Минске с Беларусью.
  • Ранее сообщалось, что вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову могут закрыть выезд из России из-за долгов по алиментам.
  • Финал Лиги чемпионов между французским клубом и «Интером» пройдет 31 мая.

Еще по теме:
Мадагаскар готов сыграть с Россией в Москве
В РФС отреагировали на возможность возвращения Карпина к работе в клубе
64-летнего Кафанова уличили в многоженстве 9
Источник: официальный сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Лига чемпионов Динамо Зенит Спартак Краснодар ПСЖ Россия Лунев Андрей Латышонок Евгений Максименко Александр Сафонов Матвей Агкацев Станислав Кафанов Виталий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1747817753
Да забудьте про Сафонова! ЛЧ здесь не при чём ,ему дорога в Россию противопоказана из за алиментов. И двоежёнцу ли об этом не знать
Ответить
Главные новости
Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»
12:02
6
Газзаев оценил идею вернуть Вагнера Лава в состав ЦСКА
11:31
4
Аршавин – о варианте перехода Головина в «Зенит»: «Мне было бы интересно»
10:29
4
Черчесов прокомментировал неудачи «Спартака» весной
10:16
6
Названа сумма, которую «Ростов» хочет получить за Осипенко
10:02
4
Юран пожалел болельщиков «Спартака»
09:50
9
Фото«Арис» продлил контракт с Кокориным
09:18
1
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова
09:14
2
Динамовец Скопинцев – о матче 30-го тура с «Краснодаром»: «Хочется отомстить им, будем забирать свое»
09:02
17
Аршавин ответил, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита» по окончании сезона
08:51
9
Все новости
Все новости
Стало известно, повлияет ли финал Лиги чемпионов на приезд Сафонова в сборную в июне
11:06
1
Названы федерации, которые выступают против допуска России к международным турнирам
19 мая
8
Карпин объяснил вызов Абдулкадырова в сборную России
19 мая
1
Карпин прокомментировал вызов в сборную Пруцева и Умярова, несмотря на спад «Спартака»
19 мая
8
Реакция Карпина на предложение провести матч между сборными России и Медиалиги
17 мая
8
В РФС назвали проблемы с организацией товарищеского матча с Аргентиной
16 мая
В Аргентине отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией
16 мая
3
Россия может сыграть с Аргентиной
15 мая
4
Жирков оценил уровень сборной России для участия в чемпионате мира
13 мая
3
Сборную России пригласили на матч в Африку
11 мая
2
Названа сумма, из-за которой РФС не договорился о матче России с Бразилией
6 мая
23
В РФС отреагировали на информацию о матче России с Бразилией
6 мая
6
Дзюба оценил шансы на вызов в сборную России
1 мая
1
Карпин определил легионера, которого собрался вызвать в сборную России в июне
29 апреля
8
Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»
29 апреля
7
ФотоРФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА
25 апреля
12
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
22 апреля
12
Россия может сыграть со сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА
15 апреля
14
Стал известен возможный соперник сборной России в октябре
14 апреля
1
Генич назвал искусственным возвращение Дзюбы в сборную России
4 апреля
9
Сербский клуб предложил принимать матчи сборной России на своем стадионе
3 апреля
2
Россия опустилась на 1 позицию в рейтинге ФИФА
3 апреля
11
Инфантино: «Надеюсь, скоро мы вернем Россию в футбольный мир»
3 апреля
5
В РФС не исключили теоретической возможности участия России в ЧМ-2026
3 апреля
5
Дюков назвал страну, в которой Россия может проводить матчи на нейтральном поле
2 апреля
3
Россия может провести два товарищеских матча в Южной Америке
2 апреля
Ткаченко сказал, «прогнули» ли Карпина с вызовом Дзюбы в сборную
2 апреля
2
Карпин – о вызове Дзюбы в сборную: «Называйте меня Дедом Морозом, это лучше, чем скуф»
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 