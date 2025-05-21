Стало известно, повлияет ли финал Лиги чемпионов на приезд Сафонова в сборную в июне

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о выборе голкиперов на сбор национальной команды в июне.

– Единственный легионер в расширенном списке вратарей – Матвей Сафонов. Повлияет ли его участие в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» на его попадание в итоговый состав игроков?

– Да, повлияет. Решение по включению Матвея в итоговый состав будет приниматься непосредственно перед сбором. В финальный список войдут четыре вратаря.

– Как прокомментируете вызов четырeх других голкиперов – Станислава Агкацева, Александра Максименко, Евгения Латышонка и Андрея Лунева?

– Все четверо заслужили этот вызов. Стас, Саша и Женя принимали участие в мартовском сборе. Андрей в тот период подлечивал свое колено, и сейчас играет хорошо, поэтому также был включен в расширенный состав.

– Как планируете распределять игровое время между вратарями, которые попадут в финальный список?

– В любом случае хотел, чтобы сыграли все четверо, исходя из того, что предстоящие матчи – неофициальные. Сначала надо будет посмотреть ребят в тренировочном процессе, поговорить с ними, понять кто из них в каком психологическом состоянии, лучше готов, и уже непосредственно перед матчем будет приниматься решение вместе с главным тренером команды Валерием Георгиевичем Карпиным.