Мостовой встал на защиту Тикнизяна, упомянув Дзюбу

Александр Мостовой оценил резонансное высказывание Наира Тикнизяна.

Защитник «Локомотива» после дерби с ЦСКА (2:2) заявил журналистам: «Чувствую себя последним говном. Хочу перемен летом. Буду просить, чтобы меня отпустили».

«Речь Тикнизяна – крик души, но он по-своему прав. Он же задаeт вопрос: почему не играет? Он слабее? Думаю, вряд ли он слабее кого-то. Я видел его, он сильнее многих.

Не стоит забывать, что он ещe и левоногий футболист, которых у нас не так много. Какая-то запутанная ситуация. В одно время Тикнизян считался одним из лучших по праву, потому что он это доказывал своей игрой.

Я полностью на стороне Наира. Мы же деталей и нюансов не знаем, но по-футбольному Тикнизян – хороший футболист, у которого есть преимущество перед многими другими.

Я не понимаю, почему он мало играл. Скорее всего, это связано с личным характером. На примере Артeма Дзюбы мы можем в этом убедиться. Он же не просто так ушeл из «Локомотива». Разве он не пригодился бы такому «Локо»? Всегда бы пригодился. Что-то личное у кого-то», – сказал Мостовой.