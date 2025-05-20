Луческу ответил, когда приедет в Россию

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу не готов сейчас к визиту в Россию, но не исключает его в будущем.

Румынского специалиста приглашали на празднование 100-летия «Зенита».

– Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если мира не будет, я не приеду.

– Это была также дань уважения Украине, стране, в которой вы прожили столько лет?

– Конечно. Я понимал, что это наделало бы много шума.