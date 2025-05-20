Луческу ответил, когда приедет в Россию

Экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу не готов сейчас к визиту в Россию, но не исключает его в будущем.
Румынского специалиста приглашали на празднование 100-летия «Зенита».
– Я сказал им, что приеду, когда наступит мир. Если мира не будет, я не приеду.
– Это была также дань уважения Украине, стране, в которой вы прожили столько лет?
– Конечно. Я понимал, что это наделало бы много шума.
- Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017.
- Под его руководством петербургская команда выиграла Суперкубок России, а в РПЛ заняла только 3-е место.
- Сейчас тренер работает в сборной Румынии.
Источник: Спортс“