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«Спартак» попросил отменить красную карточку Умярову

Сегодня, 13:17
5

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Спартак» попросил отменить красную карточку полузащитника Наиля Умярова, полученную на 90+5-й минуте кубкового матча с «Ростовом» (1:2).

«КДК в пятницу, 16 мая, получил от «Спартака» заявление об отмене красной карточки. Мы также его рассмотрим», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Ростов Спартак Умяров Наиль Григорьянц Артур
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Комментарии (5)
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СильныйМозг
1747650195
Надо ему срока добавить, до 6 матчей дисквалификации.
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ilich55
1747650884
А Угальде что, лысый?
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fakeid
1747650979
позор!
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