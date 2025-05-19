«Спартак» попросил отменить красную карточку Умярову

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Спартак» попросил отменить красную карточку полузащитника Наиля Умярова, полученную на 90+5-й минуте кубкового матча с «Ростовом» (1:2).
«КДК в пятницу, 16 мая, получил от «Спартака» заявление об отмене красной карточки. Мы также его рассмотрим», – сказал Григорьянц.
- Главный судья Кирилл Левников удалил Умярова после помощи ВАР.
- В той игре у «Спартака» также красные карточки получили нападающий Манфред Угальде и главный тренер Деян Станкович.
Источник: «Чемпионат»