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  • Семак – о незасчитанном голе «Ростова»: «Хорошо, что был офсайд»

Семак – о незасчитанном голе «Ростова»: «Хорошо, что был офсайд»

Сегодня, 22:24
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команда хуже провела второй тайм гостей игры 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0).

– К большому сожалению, большая разница между таймами. В первом играли хорошо, за исключением навеса с фланга, после которого был убойный момент у «Ростова», но у нас было много моментов, которые нужно было забивать: и у Соболева, и у Дугласа [Сантоса]. 1:0 – не тот счет, где можно расслабиться и играть на удержание.

Во втором тайме физически подсели, выпустили свежих игроков, чтобы активнее играть вперед, но, к сожалению, счет давил психологически. Позволили «Ростову» делать, что у него хорошо получается: навал, большие игроки, которые борются, цепляются, давят. Один из таких моментов в конце, к сожалению, привел к пропущенному мячу. Хорошо, что был офсайд.

Конец сезона, каждая игра для нас важна. Наверное, где‑то психологически откладывает отпечаток на функциональное состояние, уверенность. Сейчас уже терять нечего, до последнего тура мы в деле. Ребят с победой, будем готовиться. Три выездных матча прошли, сейчас будем играть дома. Нужно делать всe что от нас зависит.

– Зимой ожидали, что борьба за чемпионство развернется до последнего тура?

– Да, в этом году мало что изменилось по сравнению с прошлым. Есть несколько команд, которые от года к году борются за чемпионство. Второй год борьба очень и очень напряженная.

Думаю, в этом году прибавили, очков набрали больше. «Краснодар» набрал еще больше. Нам нужно преследовать свои цели, готовиться к следующему матчу, а там уже посмотрим, кто окажется сильнее и выше.

  • Единственный гол в матче на 30-й минуте забил Александр Соболев.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 63 очками после 29 матчей. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Семак Сергей
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Комментарии (2)
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Pourquoi pas
1747597667
Струхнул, Богданыч?)))
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VPERDIV SPARTAK
1747599026
Угробил команду скотина Серёжка
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