Орлов – о футболисте «Зенита»: «Просто деградировал!»

Геннадий Орлов раскритиковал форварда «Зенита» Матео Кассьерру по итогам матча 29-го тура РПЛ против «Ростова».

Петербуржцы выиграли со счетом 1:0.

Кассьерру выпустили на замену на 67-й минуте вместо Максима Глушенкова.

«Соболев, получается, забил победный гол. Молодец. Но как он потом не реализовал момент? Странно...

Хотя все познается в сравнении. Лусиано по травме матч пропускал. Но как сыграл Кассьерра?

Просто деградировал! Это нечто... Просто бегал по полю. Каков его КПД?« – сказал Орлов.