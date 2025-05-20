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Орлов – о футболисте «Зенита»: «Просто деградировал!»

Сегодня, 16:24
2

Геннадий Орлов раскритиковал форварда «Зенита» Матео Кассьерру по итогам матча 29-го тура РПЛ против «Ростова».

  • Петербуржцы выиграли со счетом 1:0.
  • Кассьерру выпустили на замену на 67-й минуте вместо Максима Глушенкова.

«Соболев, получается, забил победный гол. Молодец. Но как он потом не реализовал момент? Странно...

Хотя все познается в сравнении. Лусиано по травме матч пропускал. Но как сыграл Кассьерра?

Просто деградировал! Это нечто... Просто бегал по полю. Каков его КПД?« – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Кассьерра Матео Орлов Геннадий
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Комментарии (2)
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Semenycch
1747748758
Орлова окончательно настигла деменция. Да и раньше он особенно интеллектом не отличался. А сейчас совсем все плохо!
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Таврида
1747749720
Каков его КПД? КПД Орлова - ровно НОЛЬ
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