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  • РПЛ. «Спартак» победил «Крылья» (2:0), самарцы 40 минут играли вдевятером

РПЛ. «Спартак» победил «Крылья» (2:0), самарцы 40 минут играли вдевятером

Сегодня, 15:23
109

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Самаре закончилась победой красно-белых со счетом 2:0.

«Крылья» заканчивали встречу вдевятером. Красные карточки получили Гленн Бейл и Фернандо Костанца.

Московский клуб набрал 54 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Крылья» с 30 очками занимают десятую строчку.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Шитов, 22 (в свои ворота); 0:2 – Солари, 42 (с пенальти).

Удаления: Бейл, 10; Костанца, 50.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
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Комментарии (109)
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boris63
1747573042
Крылышки щедрые в конце сезона.
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Красногорск_Фан
1747573389
Победило у всех без исключения больше тоска и желание блевануть. Играло безволие против неумения
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raritet
1747573403
Сильный матч...как говаривали мои деды.
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MaxRnD
1747573417
Казалось бы в РПЛ я видел уже всё, но оказалось, что Карасёв открывает всё новые и новые горизонты
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Cleaner
1747573560
Матч о том, как можно победить, имея чемодан денег и сговорчивых судей. Стыдно за такие "победы"...(((
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ПалкоВводецъ007
1747575232
Как же позорно играют хряки. Даже с крыльями их тащат судьи. Только с удалениями и пенальти могут побеждать. Позор. Гыгыгы
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ScarlettOgusania
1747575290
в этом матче было странным всё с самого начала: стартовый состав, удаление на 10 минуте, пенальти в конце первого тайма и сама игра унылая до нельзя, когда и вспоминать про неё не хочется, и даже поздравить с победой... разве что пнуть очередной раз Мишаню и Лосевича, не завидую тем командам, в которых они окажутся, а это очевидно...
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ivany4
1747575661
Можно подвести итог задумке Станковича. Даже при игре со слабой командой и вторым составом на поле нет лидера/плеймейкера. А в первом составе его не было с начала сезона. Вывод - летом нужен игрок на эту позицию. Сегодня обе команды ходили пешком по полю. Из-за этого такой счет. Но, даже при таком темпе, видна однобокая тактика команды - проход в край и подача. Причем такое в обоих составах. Вывод - где работа тренера над тактикой игры. И еще, при такой ротации, легионеры быстрее нашли взаимопонимание, чем наши.(?) Об игре в обороне вопрос только к тренеру - когда ей займетесь?? По судейству говорить нечего. Лучший арбитр РПЛ(ФИФА) назначен на самый важный матч тура!)) То что показал все вполне справедливо. Не знаю, какой смысл был в грубости КС. Играй просто и быстро, результат мог быть другим.
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ПалкоВводецъ007
1747575822
Поставил тридцаточку на тотал больше. Думал как всегда удалят у хряков соперника, поставят пару пенальти, Сергеев красиво забьёт. Но позорники имея преимущество в два игрока и судья одиннадцатый полевой не забили с игры. Гыгыгы
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САНЁК17
1747577356
Из сто комитетов только пару комменты за победу Спартака, остальные 98 комменты мля за свою команду так не болеет ! Место того что бы хвалить нассали -насрали на команду
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