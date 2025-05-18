РПЛ. «Спартак» победил «Крылья» (2:0), самарцы 40 минут играли вдевятером

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Самаре закончилась победой красно-белых со счетом 2:0.

«Крылья» заканчивали встречу вдевятером. Красные карточки получили Гленн Бейл и Фернандо Костанца.

Московский клуб набрал 54 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Крылья» с 30 очками занимают десятую строчку.

Россия. РПЛ. 29-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Шитов, 22 (в свои ворота); 0:2 – Солари, 42 (с пенальти).

Удаления: Бейл, 10; Костанца, 50.

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