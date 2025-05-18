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Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Акрон»: 18 мая

Сегодня, 15:23

Стали известны стартовые составы на матч 29 тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» и «Акрон»: Игра состоится 18 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Кутицкий, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Глебов, Нгамале, Бителло, Гладышев, Карраскаль.

Главный тренер: Ролан Гусев

«Акрон»: Волков, Неделчару, Эсковаль, Бардыбахин, Фернандес, Джурасович, Лончар, Эсанов, Хубулов, Дзюба, Бакаев.

Главный тренер: Заур Тедеев

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо
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