Аршавин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с «Оренбургом»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о спорном эпизоде в концовке матча 29-го тура РПЛ «Оренбург» -«Краснодар» (1:2).

За игру рукой Витора Тормены не назначили пенальти в ворота гостей.

В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

«Краснодар» вновь оторвался от «Зенита» на 4 очка.

«У меня нет мнения, что «Оренбург» заработал стопроцентный пенальти в конце игры. Но в нашем чемпионате за более легкие руки в таком же положении ставили пенальти 1 миллион 33 раза», – сказал Аршавин.