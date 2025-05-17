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  • Аршавин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с «Оренбургом»

Аршавин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Краснодара» в концовке матча с «Оренбургом»

Сегодня, 19:21
4

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о спорном эпизоде в концовке матча 29-го тура РПЛ «Оренбург» -«Краснодар» (1:2).

  • За игру рукой Витора Тормены не назначили пенальти в ворота гостей.
  • В поле судил петербуржец Василий Казарцев.
  • «Краснодар» вновь оторвался от «Зенита» на 4 очка.

«У меня нет мнения, что «Оренбург» заработал стопроцентный пенальти в конце игры. Но в нашем чемпионате за более легкие руки в таком же положении ставили пенальти 1 миллион 33 раза», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург Аршавин Андрей
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Комментарии (4)
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Янвapь 62
1747502898
Конечно Уася, ну кто ж его не знает ...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747503707
Так нагло даже Зенит и Спартак не тянули.
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Городовой
1747504131
Аршавин, успокойся! И свою статистику засунь себе... под мышку. Несолидно себя ведёшь.
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ziborock
1747505865
Зато Эракович постоянно в штрафной руками играет и ничего!)
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