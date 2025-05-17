Стали известны стартовые составы на матч 29 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Рубин»: Игра состоится 17 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Бакаев, Магомедов, Берковский, Вера, Мехия, Заболотный.
Главный тренер: Магомед Адиев
«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Йочич, Вада, Шабанхаджай, Даку.
Главный тренер: Рашид Рахимов
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Источник: «Бомбардир»