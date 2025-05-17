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  • Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Рубин»: 17 мая

Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Рубин»: 17 мая

Сегодня, 15:21
1

Стали известны стартовые составы на матч 29 тура РПЛ в котором сыграют «Химки» и «Рубин»: Игра состоится 17 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Фернандес, Бакаев, Магомедов, Берковский, Вера, Мехия, Заболотный.

Главный тренер: Магомед Адиев

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Йочич, Вада, Шабанхаджай, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Химки
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
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Да кто эту дичь будет смотреть?
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