Адиев прокомментировал волевую победу «Химок» над «Рубином» в меньшинстве

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев высказался по матчу 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2).
- Химчане победили в меньшинстве.
- Команда уступала по ходу матча.
- «Химки» отдалились от зоны переходных матчей.
– Первый тайм был неплохой. Владели инициативой, создавали моменты. Были отрезки, где мы были лучше. Рад, что не бросили играть, оставшись в меньшинстве.
– Насколько было тяжело настроить команду?
– Не скажу, что все было просто, но критического момента не было. Ребята профессионально отнеслись к обязанностям. Я еще вчера в раздевалке сказал об этом. Вчера была наша лучшая предыгровая тренировка.
Источник: «Матч ТВ»