Адиев прокомментировал волевую победу «Химок» над «Рубином» в меньшинстве

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев высказался по матчу 29-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2).

Химчане победили в меньшинстве.

Команда уступала по ходу матча.

«Химки» отдалились от зоны переходных матчей.

– Первый тайм был неплохой. Владели инициативой, создавали моменты. Были отрезки, где мы были лучше. Рад, что не бросили играть, оставшись в меньшинстве.

– Насколько было тяжело настроить команду?

– Не скажу, что все было просто, но критического момента не было. Ребята профессионально отнеслись к обязанностям. Я еще вчера в раздевалке сказал об этом. Вчера была наша лучшая предыгровая тренировка.