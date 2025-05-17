Стали известны стартовые составы на матч 29 тура РПЛ в котором сыграют «Оренбург» и «Краснодар»: Игра состоится 17 мая, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Татаев, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Башич, Мансилья, Гюрлюк, Сахархизан.

Главный тренер: Владимир Слишкович

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Ленини, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

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