В РФС прояснили ситуацию с клубами, не получившими лицензию на следующий сезон

В службе коммуникаций РФС прокомментировали новость, что не все клубы РПЛ прошли лицензирование для участия в сезоне-2025/26.
Сообщалось, что проблемы возникли у «Крыльев Советов», «Химок» и «Ростова».
«Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности.
Комиссия по лицензированию продолжает работу. В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы.
Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», – сообщили в РФС.
- У «Химок» и «Крыльев» есть непогашенные многомиллионные долги.
- В Первой лиге лицензирование рискует не пройти «Черноморец» из-за отсутствия стадиона, подходящего под критерии РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»