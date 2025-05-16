В РФС прояснили ситуацию с клубами, не получившими лицензию на следующий сезон

В службе коммуникаций РФС прокомментировали новость, что не все клубы РПЛ прошли лицензирование для участия в сезоне-2025/26.

Сообщалось, что проблемы возникли у «Крыльев Советов», «Химок» и «Ростова».

«Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности.

Комиссия по лицензированию продолжает работу. В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы.

Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», – сообщили в РФС.