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  • Форвард «Спартака» высказался о возможном уходе Станковича

Форвард «Спартака» высказался о возможном уходе Станковича

Сегодня, 10:57
6

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия после финал Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2) сказал, что ничего не знает о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Уход Станковича? Нет, я ничего не знаю об этом. До наших ошибок он совершенно прекрасно работал.

Сегодня была невероятная атмосфера, мы были настроены вовсю прессинговать «Ростов» и выиграть, но покидаем стадион с не самыми лучшими эмоциями. Нам надо восстановиться и приложить все усилия для того, чтобы хорошо закончить концовку чемпионата.

Мы будем стараться выиграть две оставшиеся игры. Не знаю, что происходило с нами в играх с «Динамо», «Факелом», «Ростовом», ЦСКА, «Динамо Махачкала». Мы начинали очень хорошо в некоторых играх, но всe равно теряли очки», – сказал Гарсия.

  • Гарсия забил гол у «Спартака» на 76-й минуте. У «Ростова» победный мяч забил Николай Комличенко на 78-й. Первый мяч записан как автогол вратаря «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте.
  • Красно-белые занимают 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28 матчей. Отставание от идущего 3-м ЦСКА составляет 5 баллов.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Гарсия Ливай
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Комментарии (6)
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fakeid
1747382746
таких убогих физруков-психопатов наш чемпионат ещё не видел. по сравнению с ним тедеско и рыжий - простые попрыгунчики, местами смешные. а у этого сотоны реально свиное бешенство, требуется вакцинация. пропустить недавнюю игру из-за перебора жёлтых - запросто! где такое вообще у нас видано, чтобы у тренера был перебор? псих конченный.
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ilich55
1747383254
Больше спросить про тренера не у кого. Пришлось узнавать мнение у недавно купленного индейца.
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SLADE2019
1747384515
Игроки не знают, что происходит с командой, тренер не знает. Хорошо все устроились, а знать все, наверное я должен и такие, как я.
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