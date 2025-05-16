Форвард «Спартака» высказался о возможном уходе Станковича

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия после финал Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2) сказал, что ничего не знает о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
«Уход Станковича? Нет, я ничего не знаю об этом. До наших ошибок он совершенно прекрасно работал.
Сегодня была невероятная атмосфера, мы были настроены вовсю прессинговать «Ростов» и выиграть, но покидаем стадион с не самыми лучшими эмоциями. Нам надо восстановиться и приложить все усилия для того, чтобы хорошо закончить концовку чемпионата.
Мы будем стараться выиграть две оставшиеся игры. Не знаю, что происходило с нами в играх с «Динамо», «Факелом», «Ростовом», ЦСКА, «Динамо Махачкала». Мы начинали очень хорошо в некоторых играх, но всe равно теряли очки», – сказал Гарсия.
- Гарсия забил гол у «Спартака» на 76-й минуте. У «Ростова» победный мяч забил Николай Комличенко на 78-й. Первый мяч записан как автогол вратаря «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте.
- Красно-белые занимают 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28 матчей. Отставание от идущего 3-м ЦСКА составляет 5 баллов.