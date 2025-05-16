Форвард «Спартака» высказался о возможном уходе Станковича

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия после финал Пути регионов FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2) сказал, что ничего не знает о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Уход Станковича? Нет, я ничего не знаю об этом. До наших ошибок он совершенно прекрасно работал.

Сегодня была невероятная атмосфера, мы были настроены вовсю прессинговать «Ростов» и выиграть, но покидаем стадион с не самыми лучшими эмоциями. Нам надо восстановиться и приложить все усилия для того, чтобы хорошо закончить концовку чемпионата.

Мы будем стараться выиграть две оставшиеся игры. Не знаю, что происходило с нами в играх с «Динамо», «Факелом», «Ростовом», ЦСКА, «Динамо Махачкала». Мы начинали очень хорошо в некоторых играх, но всe равно теряли очки», – сказал Гарсия.