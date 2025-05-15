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Реакция Карпина на победу «Ростова» над «Спартаком»

Сегодня, 22:31
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о кубковом матче «Спартак» – «Ростов» (1:2).

– Как вам игра? Закономерен ли результат?

– Какая разница? Счeт на табло. Матч понравился. Игра «Ростова» тоже.

  • Гол у «Спартака» забил Ливай Гарсия на 76-й минуте. У «Ростова» победный мяч забил Николай Комличенко на 78-й. Первый мяч записан как автогол вратаря «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте.
  • Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале.
  • В Суперфинале FONBET Кубка России «Ростов» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 1 июня в «Лужниках».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия Ростов Спартак Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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bomilazdeshnii
1747337576
ДАВАЙ!!!! РОСТОВ!!!
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Янвapь 62
1747338150
Волера - ТОП
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