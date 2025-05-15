Реакция Карпина на победу «Ростова» над «Спартаком»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о кубковом матче «Спартак» – «Ростов» (1:2).

– Как вам игра? Закономерен ли результат?

– Какая разница? Счeт на табло. Матч понравился. Игра «Ростова» тоже.