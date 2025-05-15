Реакция Карпина на победу «Ростова» над «Спартаком»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о кубковом матче «Спартак» – «Ростов» (1:2).
– Как вам игра? Закономерен ли результат?
– Какая разница? Счeт на табло. Матч понравился. Игра «Ростова» тоже.
- Гол у «Спартака» забил Ливай Гарсия на 76-й минуте. У «Ростова» победный мяч забил Николай Комличенко на 78-й. Первый мяч записан как автогол вратаря «Спартака» Александра Максименко на 31-й минуте.
- Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале.
- В Суперфинале FONBET Кубка России «Ростов» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 1 июня в «Лужниках».
Источник: «Матч ТВ»