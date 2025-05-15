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  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 15 мая

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 15 мая

Сегодня, 19:06
10

Стали известны стартовые составы на ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Ростов»: Игра состоится 15 мая, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Угальде, Мартинс, Маркиньос, Гарсия, Барко.

Главный тренер: Деян Станкович

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Игнатов, Щетинин, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Главный тренер: Хонатан Альба

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Ростов Спартак
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Комментарии (10)
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timon2401
1747325716
Все в порядке!!! Литвинов и Денисов на месте… видимо Деян очень хочет свалить из России
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АЛЕКС 58
1747325915
Лучшие бомбардиры в основе
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Цугундeр
1747326280
Всех хероев вывели попастись.. Один вопрос. Где, мля, Довбня?)
Ответить
oyabun
1747327034
Станкович неисправим. При здоровом Дуарте,какой может быть Литвинов?
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ЗаЖиМ
1747327186
Ну хоть хорена в старте нет...
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ivany4
1747327638
Ставка на сыгранность перед паузой, и надежда на строгую и быструю игру. Ну что же, для исправления ошибок существуют замены и второй тайм.)) Удачи Спартак!!
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fakeid
1747327883
позор!
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