Стали известны стартовые составы на ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Ростов»: Игра состоится 15 мая, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Угальде, Мартинс, Маркиньос, Гарсия, Барко.

Главный тренер: Деян Станкович

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Игнатов, Щетинин, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Главный тренер: Хонатан Альба

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