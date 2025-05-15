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  • Стало известно решение суда по болельщику, прошедшему на матч РПЛ по чужому Fan ID

Стало известно решение суда по болельщику, прошедшему на матч РПЛ по чужому Fan ID

Сегодня, 13:52
2

Суд оштрафовал болельщика, посетившего по чужому Fan ID матч 22-го тура РПЛ «Зенит»«Рубин», на 3 тысячи рублей.

Это минимальное наказание, предусмотренное по статье 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

  • Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
  • Сообщалось, что со следующего сезона Fan ID может быть введен на кубковых матчах.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (2)
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fakeid
1747306692
вопрос 1: как ему это удалось? значит ваш хвалёный fan id нифига не работает. вопрос 2: а раз он прошёл - то как они потом его спалили? если только он сам не похвастался этим где-нибудь в соцсетях.
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АЛЕКС 58
1747307670
На него охотились все спецслужбы как на диверсанта проникшего на вражескую территорию
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