Стало известно решение суда по болельщику, прошедшему на матч РПЛ по чужому Fan ID

Суд оштрафовал болельщика, посетившего по чужому Fan ID матч 22-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин», на 3 тысячи рублей.

Это минимальное наказание, предусмотренное по статье 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).