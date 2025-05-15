Стало известно решение суда по болельщику, прошедшему на матч РПЛ по чужому Fan ID

Суд оштрафовал болельщика, посетившего по чужому Fan ID матч 22-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин», на 3 тысячи рублей.
Это минимальное наказание, предусмотренное по статье 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).
- Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 паспорт болельщика требовался только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.
- Сообщалось, что со следующего сезона Fan ID может быть введен на кубковых матчах.